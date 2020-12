Università, sì alla mascherina durante gli esami

I giudici danno torto allo studente universitario

Uso obbligatorio della mascherina per seguire le lezioni

Durante gli esami si deve usare la. Il Tar del Lazio dà torto ad uno studente universitario che si era lamentato riguardo all'uso del dispositivo di protezione duranteper i corsi di accesso alla facoltà di Medicina.Guarda anche:Lo studente universitarioper sospendere sia il decreto ministeriale del 16 giugno scorso con il quale venivano stabiliti modalità e contenuti delle prove di ammissione a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ma anche al bando di Medicina dell'Università di Messina nella parte in cui non si specificherebbero le modalità per mezzo delle quali è possibile identificare i candidati.. Le misure organizzative degli ateni per partecipare alle prove non sono sbagliate dal momento che c'è un giusto equilibrio tra la tutela del singolo e quella dell'individuazione dei candidati.Il Ministero dell'Università, nelle misure previste per il ritorno alle lezioni in presenza, ha previsto. Nelle aule con posizionamento libero delle sedute degli studenti, le postazioni devono essere collocate alla distanza minima di un metro. Alle aule e agli spazi universitari aperti agli studenti vanno riservate procedure di sanificazione quotidiane. Nelle aule deve essere inoltre previsto frequente ricambio d’aria- In ogni aula, e negli spazi comuni, inoltre, deve essere disponibile un dispensatore di soluzione igienizzante.