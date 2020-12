Natale 2020, i cartoni Disney in programmazione sulla Rai

Programmazione Natale 2020 Rai Disney

24 dicembre: Alla ricerca di Nemo, ore 21.10 Rai2

Alla ricerca di Nemo, ore 21.10 Rai2 28 dicembre: Cenerentola, ore 21.20 Rai1

Cenerentola, ore 21.20 Rai1 28 dicembre: Alla ricerca di Dory, ore 21.10 Rai2

Alla ricerca di Dory, ore 21.10 Rai2 29 dicembre: La Bella e la Bestia, ore 21.20 Rai1

La Bella e la Bestia, ore 21.20 Rai1 30 dicembre: Biancaneva, ore 21.20 Rai1

Biancaneva, ore 21.20 Rai1 31 dicembre: Gli Aristogatti, ore 21.10 Rai2

I classici Disney da vedere a Natale 2020

