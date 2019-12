Xanny di Billie Eilish: testo e video

Xanny, la visione del mondo di Billie

Xanny di Billie Eilish, testo

La traduzione del singolo

Il trionfo di Billie Eilish nel 2019

È uscito l’ultimo videoclip dell’album “” della cantante statunitense. È la prima volta in cui è l’artista fa anche da regista: nel video la si vede con un vestito bianco, su una panchina bianca con sfondo bianco. Mentre canta, dei passanti le spengono delle sigarette in faccia, lasciandole dei segni indelebili."Sono molto entusiasta di condividere il mio debutto alla regia", ha dichiarato Eilish in una nota stampa. “Le immagini sono molto importanti per me e sono molto orgogliosa di essere in un posto dove posso presentare la mia visione creativa esattamente come la voglio. Grazie a tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia in me. "In un'intervista a, Billie Eilish ha commentato "xanny", parlando della motivazione che l'ha portata a scrivere il brano: "Non ho mai fatto uso di droghe, non mi sono mai sballata, non ho mai fumato nulla in vita mia. ... Non mi interessa fare nulla di tutto ciò. Ho altre cose da fare. So che magari le persone intorno a te ti fanno venir voglia di fare nuove cose, ma non è necessario".What is it about them?I must be missing somethingThey just keep doing nothingToo intoxicated to be scaredBetter off without themThey're nothing but unstableBring ashtrays to the tableAnd that's about the only thing they shareI'm in their second hand smokeStill just drinking canned cokeI don't need a xanny to feel betterOn designated drives homeOnly one who's not stonedDon't give me a xanny now or everWaking up at sundownThey're late to every partyNobody's ever sorryToo inebriated now to danceMorning as they come down (come down)Their pretty heads are hurting (hurting)They're awfully bad at learning (learning)Make the same mistakes, blame circumstanceI'm in their second hand smokeStill just drinking canned cokeI don't need a xanny to feel betterOn designated drives homeOnly one who's not stonedDon't give me a xanny now or everPlease don't try to kiss me on the sidewalkOn your cigarette breakI can't afford to love someoneWho isn't dying by mistake in Silver LakeWhat is it about them?I must be missing somethingThey just keep doing nothingToo intoxicated to be scaredHmm, hmmHmm, hmmHmm, mmmCome down, hurtingLearningChe cos'hanno loro?Devo essermi persa qualcosaContinuano a non fare nienteTroppo intossicati per essere spaventatiMeglio senza di loroNon sono altro che instabiliPortano posaceneri al tavoloE quello riguarda l'unica cosa che condividonoSono il loro fumo passivoContinuando solo a bere coca il lattinaNon mi serve uno xanny* per sentirmi meglioSu guide designate a portarmi a casaSolo uno che non è sballatoNon darmi uno xanny ora o maiSi svegliano al tramontoSono in ritardo ad ogni festaNessuno è mai dispiaciutoTroppo ubriachi adesso per ballareLa mattina quando scendonoLe loro testoline fanno maleSono terribili ad imparareFanno gli stessi errori, incolpano le circostanzeSono il loro fumo passivoContinuando solo a bere coca il lattinaNon mi serve uno xanny* per sentirmi meglioSu guide designate a portarmi a casaSolo uno che non è sballatoNon darmi uno xanny ora o maiPer favore non provare a baciarmi sul marciapiedeNella tua pausa sigarettaNon posso permettermi di amare nessunoChe non sta morendo per sbaglio in silver lakeChe cos'hanno loro?Devo essermi persa qualcosaContinuano a non fare nienteTroppo intossicati per essere spaventatiIl 2019 ha segnato la conquista di diversi riconoscimenti da parte di Billie Eilish. Secondo le ultime statistiche emanata da, la giovane cantante è laperché da quando è nato il servizio è la prima volta che una donna raggiunge questo obiettivo: il suo album ha superato ie le è stato dedicato anche un libro “”.Lo scorso mercoledì 4 dicembre è stata la protagonista assoluta allograzie alla vittoria di ben tre categorie: “”, “” per il disco “When we all fall asleep, where do we go” e “” insieme al fratello Finneas. Per il 2020, inoltre, è candidata a sei prestigiose nomination ai