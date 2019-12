18App: quando scade il bonus cultura per i 2000?

Quando scade il bonus cultura per i 2000?

Cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei e corsi di formazione… se non hai speso il tuo bonus cultura hai ancora poco tempo per farlo! E se non sai ancora come sfruttare al meglio il bonus nato con Renzi, ecco una panoramica dei tuoi possibili acquisti.Se sei nato nel 2000, per regolamentoè un’applicazione web che permette di gestire ildi 500 euro riservato a tutti i cittadini residenti in Italia che hanno compiuto i diciotto anni di età nell’anno 2018. Questa iniziativa è nata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la cultura.Se sei nato nel 2000 e hai attivato il servizio entro il, sei ancora in tempo per spendere il tuo Bonus Cultura. Ecco gli ambiti in cui puoi effettuare i tuoi acquisti:- a)(biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card)- b)(biglietti d’ingresso singoli, abbonamenti o card)- c)(festival, fiere culturali, circhi)- d)(cartacei, audiolibri, ebook)- e)(biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti)- f)(biglietti d’ingresso singoli o abbonamenti)- g)(cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on line)- h)Per usufruire dei servizi deldevi essere in possesso di uno SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) con il quale accedere su 18app. Per farlo, devi essere in possesso di un indirizzo e-mail, di un numero di telefono, di un documento di identità valido e di una tessera sanitaria.Una volta effettuato il login e stabilita la cifra dell’acquisto, da fare in un ente fisico convenzionato o su un sito online, puoi generare il buono per pagare. Sul sito, infatti, il primo passo da fare per generare il buono è scegliere la tipologia di esercente (fisico o online), l’ambito ed il tipo di bene da acquistare ed indicare l’importo totale del tuo buono con il quale acquistare il bene.