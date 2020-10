Billie Eilish, cos'è il "body shaming" di cui è stata vittima

“Body shaming” nei confronti di Billie Eilish: cos’è successo?

OMG she was outside WITHOUT baggy clothes. and in a TANK TOP? that's such a HUGE deal. i'm so glad you guys remain so concerned about what she chooses to wear — t (@bigbadbil_) October 13, 2020

Billie Eilish e il body shaming

Altri casi recenti di body shaming

Fonte foto: facebookA una settimana dall’uscita del nuovo singolo,, nonché nuova, Billie Eilish. Purtroppo non per la sua musica, ma, che in queste ore sta ricevendo, non solo inglesi e americani, ma anche molti commenti italiani, nei qualiScopriamo insieme cosa sta succedendo.Il tutto è nato da, nelle quali l’artista è ritratta struccata, con i capelli raccolti,mentre cammina per le vie di Los Angeles. Tanto è bastatoTra i commenti più terribili in lingua inglese si legge “Nel giro di 10 mesi a Billie Eilish è venuto il corpo di una mamma alcolizzata trentenne”, ma noi italiani non siamo stati da meno, e un commento in particolare ha già fatto il giro del web; “Fa più schifo di Adele 10 anni fa”. Non ci è voluto molto dunque prima che l’insieme di questi commenti maligni facesse nascere, portando, ovvero, un tema non estraneo a Billie Eilish, ma anzi, tanto che qualche mese fasul suo profilo Instagram dal titolo “”, proprioNel video in questione vediamo la giovane cantantementre pronuncia un discorso molto toccante e pregno di significato: "Alcune persone odiano quello che indosso, altre lo lodano. Alcune persone lo usano per far vergognare gli altri, altre lo usano per farmi vergognare. Ma sento che guardi, sempre. E niente di quello che faccio passa inosservato. Se indosso ciò che è comodo, non sono una donna. Se lascio scoperti degli strati, sono una puttana. Anche se non hai mai visto il mio corpo, lo giudichi comunque e mi giudichi per questo. Vorresti che fossi più piccola? Più debole? Più morbida? Più alto? Vorresti che stia zitta? Le mie spalle ti provocano? Facciamo supposizioni sulle persone in base alle loro dimensioni. Decidiamo chi sono. Decidiamo quanto valgono. Chi decide cosa significa se sono più o meno vestita? Il mio valore come persona si basa solo sulla tua percezione? O la tua opinione su di me non è una mia responsabilità?”.Un altro caso recente di. Infatti la conduttrice televisiva avevalo scorso mese, scatenando subito moltissime polemiche in merito. Infatti Incontrada, cercando di convincere tutti, in particolar modo le donne, ad accettare il proprio corpo. Molti sono stati invece i commenti sul fatto che, attivando quindi una veraanche su una foto che era nata per comunicare tutt’altro.