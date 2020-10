Billie Eilish, No Time To Die: video ufficiale e testo della canzone per 007

No Time To Die: il testo della colonna sonora per James Bond

È online da ieri il video ufficiale di “”, il singolo diche farà da colonna sonora all’omonimo film di. La canzone, scritta da Billie e suo fratello Finneas e registrata nello studio presente nella loro camera da letto, è stata presentata per la prima volta nell'ambito degli annualiil 18 febbraio 2020.Ecco il video ufficiale e il testo della canzone perEra il gennaio 2020 quandoha annunciato attraverso tweet cheavrebbe interpretato il tema principale del suo ultimo film. Il regista, infatti, è un fan dei due fratelli e i produttori del film,, hanno dichiarato che la canzone è “stata scritta in modo impeccabile”. La cantante, invece, ha dichiarato: “È pazzesco essere parte di questo progetto. È un grandissimo onere firmare il brano portante del film che è parte di una serie così leggendaria. James Bond è la saga più incredibile che esista. Sono ancora scioccata”. Il fratelloha aggiunto: “Scrivere il tema del film di James Bond è qualcosa che abbiamo sognato per tutta la nostra vita. Non c’è accoppiata più iconica tra cinema e musica se non brani come Goldfinger e Live And Let Die. Ci sentiamo così fortunati nel ricoprire un ruolo, seppur piccolo, in una saga così leggendaria e longeva come 007”.Ecco il testo del singolo.I should've knownI'd leave aloneJust goes to showThat the blood you bleedIs just the blood you oweWe were a pairBut I saw you thereToo much to bearYou were my lifeBut life is far away from fairWas I stupid to love you?Was I reckless to help?Was it obvious to everybody elseThat I'd fallen for a lie?You were never on my sideFool me once, fool me twiceAre you death or paradise?Now you'll never see me cryThere's just no time to dieI let it burnYou're no longer my concernFaces from my past returnAnother lesson yet to learnThat I'd fallen for a lieYou were never on my sideFool me once, fool me twiceAre you death or paradise?Now you'll never see me cryThere's just no time to dieNo time to dieNo time to dieFool me once, fool me twiceAre you death or paradise?Now you'll never see me cryThere's just no time to dieNel video in bianco e nero direttola cantante è avvolta nel buio con un vecchio microfono davanti. Le immagini si alternano con le clip del film girato da, l’ultimo in cui James Bond interpreta Daniel Craig. Ecco il video ufficiale.