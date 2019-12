Non è mai tardi per la laurea: Andrea discute la tesi a 80 anni

Perché laurearsi a 80 anni

Gli anni universitari

Paolo Ferrara

: ad insegnarcelo è, l’ottantenne padovano che si è iscritto all’università dopo la pensione. Classe 1939, ex sindacalista e con una passione per la storia internazionale.Dopo aver finito la sua collaborazione con il sindacato si è posto la stessa domanda che si fa un giovane uscendo dalle superiori: “”.Da qui la decisione di iscriversi all’università e laurearsi in tempo in, con indirizzo di Storia internazionale.nel ‘57 in radiotecnica con specializzazione in “televisione”, negli anni ha ricoperto anche la carica pubblica di. L'esperienza più lunga è stata, però, quella di sindacalista nella“All’inizio gli studenti erano stupiti nel vedere un anziano fra i banchi della Facoltà. Poi abbiamo cominciato a socializzare e alla fine sono diventato loro amico”, dice cosìraccontando la pazza idea di iscriversi all’università alla veneranda età diDa sempre appassionato lettore di libri, saggi e documenti storici, ha svolto attività politica costante. Ha sempre seguito tutti i corsi e non ha mai saltato una sessione d’esame per laurearsi in tempo conFonte foto: Fanpage.itSi è presentato alla discussione con una media del 27 e rivela che “poteva essere più alta se non fosse stato per i primi esami di diritto”. Da grande amante della storia ha preso 30 e lode in Storia contemporanea, 30 in Storia Internazionale e in Storia dell’organizzazione internazionale e un altro 30 in filosofia politica. Ha discusso una tesi incentrata sulla CGIL durante la fase del disarmo: scelta non banale visto il suo passato da segretario della Camera del lavoro della sua città, Vicenza, e da segretario dello Spi Cgil di Vicenza.