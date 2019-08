Uscite Netflix Agosto 2019: Serie Tv e Film

Serie tv in arrivo ad Agosto 2019 su Netflix

1 Agosto: L’Attacco dei Giganti - stagione 3, parte 1

- stagione 3, parte 1 2 Agosto: Derry Girls - stagione 2

- stagione 2 2 Agosto: Dear White People - stagione 3

- stagione 3 9 Agosto: Glow - stagione 3

- stagione 3 16 Agosto: Mindhunter - stagione 2

- stagione 2 23 Agosto: Tredici - stagione 3

- stagione 3 30 Agosto: Dark Crystal, La resistenza - stagione 1

Film in uscita su Netflix Agosto 2019

1 Agosto: Collateral

1 Agosto: Wild Wild West

1 Agosto: Lo Smoking

1 Agosto: 50 volte il primo bacio

2 Agosto: Omicidio all’italiana

11 Agosto: Star Wars: Episodio VIII - Gli ultimi Jedi

15 Agosto: Beetlejuice - Spiritello Porcello

16 Agosto: Shakespeare in love

16 Agosto: Il Signore degli Anelli: Le Due Torri

16 Agosto: Hellboy the Golden Army

16 Agosto: Pitch Black

23 Agosto: Blade Runner 2049

24 Agosto: Addio Fottuti Musi Verdi

26 Agosto: Coco

Il mese di luglio è stato caratterizzato dal lancio sulla piattaforma di streaming di ben: la terza stagione de La Casa di Carta e di Stranger Things e della stagione finale di Orange Is The New Black.