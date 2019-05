Netflix giugno 2019: uscite nuove serie tv e film

Film originali Netflix: le nuove uscite di giugno 2019

Il 7 giugno 2019: I AM MOTHER

Un film di genere thriller fantascientifico che tratta di un'adolescente allevata sottoterra da una "Madre" robot molto gentile e premurosa - progettata per ripopolare la terra in seguito all'estinzione dell'umanità.

Ma il loro legame unico viene minacciato da uno straniero che porta notizie molto preoccupanti.

Il 14 giugno: Murder Mystery

Quando un poliziotto di New York porta finalmente la moglie in Europa per una vacanza promessa da tempo, un incontro casuale durante il volo si trasforma in un invito a partecipare a un intimo incontro familiare sul lussuoso yacht dell'attempato miliardario Malcolm Quince. Ma quando Quince viene assassinato, i due coniugi diventano i principali sospetti in questo giallo moderno.

Adam Sandler e Jennifer Aniston tornano a recitare insieme in questa nuova commedia Netflix.

Il 19 giugno: Beats

In questo dramma di formazione, un solitario prodigio musicale adolescente forma un’amicizia improbabile con una guardia di sicurezza della scuola secondaria. Uniti dal reciproco amore per l’hip hop, cercano di liberarsi l’un l’altro dai demoni del loro passato e irrompere nella scena musicale della città.

Film non originali: ecco le new entry su Netflix a giugno 2019

#Selfie

Acrimony

After Sex

Austin Powers in Goldmember

Believe

Goool!

Il Castello

Love is a story

Resident Evil

Suxbad - Tre metri sopra il pelo

Oh, Ramona!

Run all Night

Va tutto bene

Rock my heart

Crazy Night - Festa col morto

Le serie tv (originali e non) che usciranno a giugno 2019:

1 giugno 2019: One Spring Night

Con due episodi a settimana, una serie tv coreana di genere romantico che parla di dell'inaspettato incontro di Quando Lee Jeong-in e Yu Ji-ho, che porterà a un insolito svolgimento della trama.

3 giugno 2019: Malibu Rescue: La serie

E' in arrivo su Netflix una serie che ha come vera protagonista l'estate. Infatti, sulla scia di Baywatch, questa nuova serie targata Netflix ha come protagonista un gruppo di ragazzi disorganizzati che aspirano a diventare dei bagnini.

5 giugno 2019: Black Mirror (Quinta stagione)

La nuova stagione è stata annunciata con un trailer a sorpresa che ci anticipa la straordinaria partecipazione di Miley Cyrus. Per chi stranamente ancora non la conoscesse, Black Mirror, Serie TV di genere fantascientifico del 2011, è una brillante raccolta di storie sul disagio collettivo nei confronti del mondo moderno, di racconti provocatori e carichi di suspense su temi che riguardano la tecno-paranoia contemporanea e la tecnologia che, senza alcuna ombra di dubbio, ha trasformato tutti gli aspetti della nostra vita. In ogni abitazione, su ogni scrivania, in ogni mano c'è uno schermo al plasma, un monitor o uno smartphone: uno specchio nero, un "black mirror" su cui si riflette la nostra esistenza nel XXI secolo.

5 giugno 2019: Happy (Seconda stagione)

Una black comedy con Christopher Meloni nei panni di Nick Sax, un ex detective squattrinato e dipendente da alcol e droghe che ogni mese sbarca il lunario e alimenta i suoi vizi facendosi ingaggiare come sicario. Un giorno, dopo essere stato colpito da un infarto, gli appare Happy, un piccolo unicorno alato, che si presenta a lui come l'amico immaginario di una bambina di nome Hailey, la quale sembra sia stata rapita da un pericoloso uomo travestito da Babbo Natale. Happy rivela a Nick che si tratta di sua figlia e gli chiede aiuto per salvarla. Lui, inizialmente riluttante, alla fine decide di seguirlo.

7 giugno 2019: Tales of the City (Miniserie)

Racconta di come Mary Ann lascia la famiglia per trasferirsi a San Francisco. Qui vivrà con la proprietaria Anna e i residenti gay, queer e trans che la aiuteranno a ritrovare se stessa e a crescere come persona.

7 giugno: 3% (Terza stagione)

Ambientata in un futuro distopico dove il 3% della popolazione vive in un luogo paradisiaco chiamato “Offshore”, mentre il restante 97% vive nelle Favelas tra violenza e povertà. Qui ogni anno i ragazzi e le ragazze che compiono i venti anni hanno l'opportunità (una soltanto in tutta la loro vita) di gareggiare in una competizione spietata dove furbizia ed intelligenza consentono ai vincitori di avere il diritto ad unirsi alla parte migliore della società. Ma c'è anche chi prova a ribellarsi a tutto questo...

14 giugno: Jessica Jones (Stagione finale)

Jessica Jones è una serie tv originale Netflix che segue la strada dei supereroi, ormai fenomeno di massa con un seguito straordinario, infatti la serie è in collaborazione con casa Marvel. Jessica è ovviamente la protagonista, la serie parla quindi di lei, una ex-supereroina che apre un'agenzia investigativa dopo la fine della sua carriera da supereroe.

21 giugno 2019: Dark (Seconda stagione)

Un dramedy prodotto da Ben Stiller, Corinne Kingsbury, Jackie Cohn e Nicky Weinstock. La serie segue Murphy Mason, una ragazza cieca che anestetizza la mancanza di entusiasmo vivendo costantemente annebbiata dall'alcol, mentre trascorre le sue giornate tra un lavoro che odia, nella scuola per cani guida dei suoi genitori iperprotettivi, e una vita sentimentale piuttosto vivace. Di amici intimi ne ha pochi: c'è Jess, la sua coinquilina premurosa e comprensiva, e Tyson, uno spacciatore adolescente che l'ha salvata da una violenta aggressione. Un giorno, mentre passeggia con il suo cane, Murphy inciampa in un cadavere, nello stesso punto in cui Tyson si apposta ogni giorno, ma all'arrivo della polizia la salma è misteriosamente sparita. Quando le indagini sulla scomparsa del suo amico vengono archiviate, Murphy decide di dedicare anima e copro a scoprire cosa gli sia accaduto e chi lo abbia ucciso.

28 giugno: 7Seeds

Serie tv d’animazione che ha come protagonista assoluto il coraggio di giovani uomini nello scongiurare l’estinzione del genere umano.

30 giugno: Glee

A fine giugno arriva con tutte e sei le sue stagioni una serie che non ha certo bisogno di presentazioni: Glee. Una serie tv che ha segnato l'inizio degli anni '10 del 2000 e che ha ispirato e tenuto con il fiato sospeso migliaia di ragazzi - e non solo.

I documentari originali Netflix in uscita a giugno 2019:

7 giugno: The Black Godfather;

12 giugno: Rolling Thunder Revue "Bob Dylan Story' by Martin Scorsese".

Netflix giugno 2019: Anime e Animazione

Neon Genesis Evangelion

Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth

Neon Genesis Evangelion: The end of Evangelion

Seeds (Prima stagione)

