Uscite Netflix Agosto 2020: Serie Tv e Film

Serie tv in arrivo ad Agosto 2020 su Netflix

1 Agosto: Gotham - stagione 5

- stagione 5 5 Agosto: Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs Il Reverendo - episodio interattivo

- episodio interattivo 6 Agosto: The Rain - stagione 3

- stagione 3 7 Agosto: Alto mare - stagione 3

- stagione 3 14 Agosto: Dirty John - stagione 2

- stagione 2 21 Agosto: Lucifer - prima parte stagione 5

Film in uscita su Netflix Agosto 2020

1 Agosto: Basic Instinct

1 Agosto: Il rompiscatole

1 Agosto: Ransom - Il riscatto

1 Agosto: Delitto perfetto

1 Agosto: Il ritmo del successo

1 Agosto: La febbre del sabato sera

1 Agosto: Al vertice della tensione

1 Agosto: Scrivimi una canzone

1 Agosto: Duplicity

4 Agosto: La Mummia

4 Agosto: Malibu Rescue: Una nuova onda

7 Agosto: Work It

28 Agosto: Origini segrete

L'estate è ormai entrata nel vivo, e agosto è ormai alle porte. E sono proprio le vacanze estiveo per mettersi in pari con quelle già iniziate, o per scoprire nuovi sensazionalida vedere nelle afose sere di agosto. Ma prima di prendere qualsiasi decisione su cosa vedere questo mese,in arrivo sulla piattaforma di streaming nel mese di agosto.Ecco dunque cosa ci propone la grande N in questa caldissima estate post Covid-19.Il mese di luglio è stato caratterizzato dal lancio sulla piattaforma di streaming, e inoltre per fine luglio è atteso il ritorno, con la seconda stagione, di. Se vi siete ripresi da queste due serie tv assolutamente consigliate, è ora di guardare avanti e scoprireE se, oppure se le serie tv non sono abbastanza succulente, Netflix ha pensato anche a voi, arricchendo il suo catalogo