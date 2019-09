Netflix ottobre 2019: nuove uscite Film e serie TV

Serie tv in arrivo a Ottobre 2019 su Netflix

1 Ottobre: iZombie - stagione 4

- stagione 4 4 Ottobre: Peaky Blinders - stagione 5

- stagione 5 4 Ottobre: Big Mouth - stagione 3

- stagione 3 11 Ottobre: Insatiable - stagione 2

- stagione 2 18 Ottobre: Living with yourself - stagione 1

- stagione 1 18 Ottobre: Baby - stagione 2

- stagione 2 24 Ottobre: Daybreak - stagione 1

- stagione 1 25 Ottobre: Bojack Horseman - stagione 6, parte 1

- stagione 6, parte 1 25 Ottobre: Il metodo Kominsky - stagione 2

- stagione 2 30 Ottobre: Pose - stagione 2

Film in uscita su Netflix Ottobre 2019

1 Ottobre: Whiplash

1 Ottobre: Intervista col vampiro

1 Ottobre: L’avvocato del Diavolo

1 Ottobre: Mio fratello è figlio unico

4 Ottobre: Nell’erba alta

5 Ottobre: Donnie Darko

11 Ottobre: El Camino: Il film di Breaking Bad

11 Ottobre: L’alba dei morti dementi

11 Ottobre: I gemelli

11 Ottobre: Il professore matto

11 Ottobre: Shrek

14 Ottobre: The Witch

18 Ottobre: Panama Papers

21 Ottobre: Magic Mike XXL

25 Ottobre: Dolemite is my name

