Dov'è girato Temptation Island?

Is Morus Realis, la location di Temptation Island

Fonte: @is_morus_relais via IGIn onda da ormai tre settimane,si è riconfermato come la trasmissione che più tiene incollati alla tv durante il periodo estivo. Lee ildi sei coppie in una calda notte d’estate, infatti, tengono compagnia e catturano la curiosità degli spettatori traA fare da sfondo alle pungenti e frizzanti storie è il, un resort poco distante da Cagliari. Ecco tutti i servizi e le particolarità delle spiagge private.Il format del programma è semplice: sei coppie non sposate si chiudono perin un(uomini da una parte, donne dall'altra) e vengono tentate rispettivamente da donne e uomini single. Ogni settimana i membri delle rispettive coppie vedono idel partner per farsi un’idea sui comportamenti in risposta alle. A fare da sfondo alle vicende amorose e alle crisi di coppia è il resort, ubicato vicino a, a. Si tratta di una vera e propria oasi naturale con benorganizzata nel migliore dei modi per garantire un’indimenticabile vacanza agli ospiti di passaggio. Il resort, inoltre, conta diversi, anche distanti tra di loro, con diversi servizi annessi:, ambienti pere programmi per. Come confermato dain un’intervista rilasciata a, Is Morus Relais si è ovviamente adeguato alla: oltre alla quotidiana sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, ci sono controlli articolati agli accessi e ogni ospite può usufruire del doppio dello spazio rispetto al passato. È possibile vedere video dettagliati e numerose foto che confermano la bellezza e la sicurezza dei posti sul profilo Instagram del resort.