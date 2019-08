Chiara Ferragni, in uscita il film sulla sua vita

Il docufilm sulla Ferragni

L’uscita del docufilm e la presentazione a Venezia

Che siano momenti legati alla sua vita professionale o privata poco importa,è certamente abituata a condividere tutto attraverso i social,in primis. I suoi follower più accaniti seguono con attenzione tutto ciò che fa: dagli eventi super glamour in giro per il mondo fino ai siparietti con Fedez e il piccolo Leone, vera e propria baby star dei social, senza tralasciare il suo matrimonio dello scorso anno a Noto. Chi però, dei suoi circapensava di aver visto proprio tutto della Ferragni dovrà presto ricredersi: è in infatti in uscitache potrebbe quindi svelare aspetti poco conosciuti ai più della ‘regina’ delle fashion blogger!Il titolo del docufilmovvero storia della fashion blogger fuori dai post, anticipa già quello che vedremo: una Ferragni diversa da quella che conosciamo fino ad ora, inedita. E’ stato proprio questo lo scopo della giovane ragazza di Cremona che, in un’intervista rilasciata a 'The Hollywood Reporter, ha sottolienato come dal film uscirà fuori “la vera me, senza filtri”. Uncertamente più vero e diverso dalle brevi stories pubblicate su Instagram non fosse altro che questa volta la bella fashion blogger non ha potuto scegliere la sua posa migliore, né come mostrarsi. A decidere il tutto ci ha pensato la. Per poter guardare ilbisognerà aspettare settembre.Nonostante non sia ancora uscito nelle sale il, prodotto da Francesco Melzi di MeMo Films con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, sta già attirando molta attenzione, non solo in Italia ovviamente. La pellicola fa parte del cartellone dellain programma dal 28 agosto al 7 settembre e pare che qualcuno, esperto del settore, non abbia preso in modo positivo la cosa. Per vederloinvece, ci sarà da aspettare qualche giorno in più, precisamente ilManlio Grossi