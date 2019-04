Thegiornalisti, Tommaso Paradiso si ammala: tappa del tour rinviata

Il Love tour dei “Thegiornalisti” è già sold out in molte date, ma durante il concerto di Bari di ieri si è verificato un piccolo imprevisto.

Love Tour: Tommaso Paradiso senza voce

Love Tour: la promessa di Paradiso e il rinvio del prossimo spettacolo

Il cantante della band,, affitto da una. Per questo la prestazione della band si è rivelata al di sotto delle sue enormi potenzialità. Il cantante, resosi conto delle sue condizioni non ottimali, si è scusato ripetutamente con il pubblico.Ilha addirittura promesso che tornerà presso la città pugliese una seconda volta, suggerendo ai presenti di tenere il biglietto acquistato per il concerto. A causa di questo problema, per risolverlo al meglio in vista delle prossime date del tour, i “” hanno dichiarato che non si esibiranno a. Data che recupereranno il. La prossima data del tour prevista è dunque quella di Milano, in data 6 Aprile.