Temptation Island 2020 terza puntata: quando va in onda e anticipazioni

Temptation Island 2020: quando va in onda

Valeria e Chavy: lei accetterà il falò di confronto?

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro: verso la rottura?

Antonella Elia e Pietro delle Piane: Antonella sempre più spazientita

Anna e Andrea: il piano continua...

Antonio e Annamaria: Antonio “malato di ragazze”?

È quasi giunto, il programma più atteso dell’estate, e mentre ormai il pubblico sta imparando a conoscere sempre più a fondo le coppie del reality, le loro relazioni cominciano a compromettersi più seriamente. Dopo il primo falò di confronto della scorsa puntata che ha visto protagonisti la coppia formata da Sofia e Alessandro, usciti insieme dal programma, cosa accadrà nella prossima puntata? Ecco tutte leLa terza puntata di Temptation Island 2020 andrà in ondain prima serata allee terrà compagnia agli spettatoriLa stessa puntata, come tutte le altre che compongono l’edizione, sarà disponibile in diretta o in replica suo solo in replica su. In particolare, su quest’ultimo sito è possibile guardare anche clip o frammenti della puntata che si concentrano su determinati momenti che attraversano le coppie nel villaggio.Guarda anche:L’innegabile avvicinamento di Valeria al tentatore Alessandro, non è sfuggito al fidanzato Ciavy che dopo diversi video che hanno visto protagonista la sua compagna nelle braccia dell bel tentatore, spazientito e deluso, ha deciso diValeria, in preda alla totale confusione e incertezza, si presenterà al falò di confronto o sceglierà di proseguire la sua conoscenza con il single Alessandro all’interno del Morus Relais?La coppia che già nelle scorse puntate aveva mostrato, sembra continuare sulla stessa incerta strada. L’ex calciatore Lorenzo Amoruso infatti di fronte ad altri video che ritraggono la sua compagna Manila, ex Miss Italia, in atteggiamenti di effusione con tentatori del villaggio, non nasconde affatto il suo fastidio, abbandonandosi ad un commento molto duro e pungente che potrebbe far pensare ad una prossima: “Sembrava fosse amore, invece potrebbe essere un bel calesse che prenderà un'altra strada”.Se nelle scorse puntate Pietro delle Piane non era stato protagonista di alcun video, tanto da suscitare il paradossale dispiacere della compagna Antonella Elia, a quanto pare, il desiderio della fidanzata, verrà esaudito. Nella prossima puntata infatti Antonella vedrà alcune immagini che la turberanno a tal punto da annunciare la fine della storia se Pietro non cambierà comportamento: “Bravo, si è vendicato, peccato che lo lascio”.Il piano di Anna per convincere il suo fidanzato Andrea, più giovane di 10 anni, ad avere dei figli con lei, sembra non volersi arrestare di fronte a nulla. Anna è a tal punto convinta di riuscire nel suo intento, facendo ingelosire Andrea, che ha dichiarato senza filtri di fronte alle telecamere di essere un’abile giocatrice e di non avere alcun interesse reale nei confronti di nessun single del villaggio.Riuscirà nel suo inganno? Intanto quel che è certo è che il fidanzato Andrea sembra sempre più spazientito dai comportamenti di lei che lasciano trasparire una (finta) complicità con un tentatore a tal punto da. A questo punto, quale sarà la reazione di Andrea?Anche la relazione di Annamaria e Antonio sembra vacillare, soprattutto per il comportamento molto confidenziale di lui con le ragazze single del villaggio. Dopo aver visto effusioni, abbracci e bagni al largo lontano dai microfoni, Annamaria scoraggiata e delusa, arriva ad: “Credo che mi voglia bene, ma credo che abbia la malattia delle femmine”.