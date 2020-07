Temptation Island 2020 quarta puntata: quando va in onda e anticipazioni

Temptation Island 2020: quando va in onda

Antonella Elia scandalizzata dai comportamenti del fidanzato

Manila e Lorenzo usciranno insieme dal programma? Il probabile lieto fine

Annamaria chiede il falò di confronto con Antonio

Anna e Andrea, la frase che sta facendo discutere

Fonte: Temptation Island trailersi conferma ancora una volta il reality più seguito dagli italiani durante il periodo estivo. Dopo il falò di confronto chiesto dalla coppia formata da, nel corso della terza puntata abbiamo avuto modo di conoscere l’evoluzione del flirt amoroso trae il single e laCome già tutti sanno, ha dato un bacio a stampo ad uno dei single solo per ripicca. In questi giorni, però, dai social della redazione sono arrivate delle. Ecco cosa vedremo in tv durante il quarto appuntamento.La quarta puntata diandrà in ondain prima serata alle ore 21:20 su Canale 5 e terrà compagnia agli spettatori fino alle ore 00:40 circa. È possibile vedere Temptation Island 2020 anche in streaming sui siti dedicati. Sui canali social e sulle piattaforme dedicate, inoltre, sono presentidedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale. Ecco in anteprime le vicende delle coppie ache stanno facendo già discutere gli utenti del web.Una delle anticipazioni condivise dalla pagina ufficiale del programma vede protagonista la coppia vip formata da. Dopo il bacio a stampo dato dalla conduttrice e showgirl a uno dei single, pare che anche il ragazzo sia caduto nelledi una single del villaggio. Infatti, mentre Antonella Elia osserva in video il comportamento del ragazzo commenta scandalizzata: “Oddio, ma cosa sta facendo? Non ci credo". Sui social si ipotizza che Pietro Delle Piane possa essere entrato nellao che banalmente abbia potuto “bere due gin tonic, invece di uno come le aveva promesso”. Per conoscere l’evoluzione della loro storia e valutare il lieto fine in vista della fine dell’edizione non resta che seguire la puntata serale del giovedì.Non ci sono dubbi, la coppia formata dasi è rivelata la più stabile nel corso dell’esperienza a. A dare unonegli ultimi giorni circa la loro relazione è l’influencerche sui social ha svelato un’importante anticipazione: durante l’appuntamento del 23 luglio. Sarà davvero così?La loro relazione era già problematica prima dell’inizio del reality: pare che il fidanzato abbia commesso in passatoe che lei lo abbia puntualmente perdonato "". Secondo le indiscrezioni pubblicate sul web,dopo l’ennesimo avvicinamento del suo fidanzato alla tentatrice. Non è ancora certo che lasceranno il programma insieme: in molti sostengono cheUn’altra coppia che sta facendo discutere il web nelle ultime ore riguarda quella formata da. Lei ha 37 anni, lui 27 e questasi fa sentire sempre di più dal momento che Anna vorrebbe spostarsi e avere dei figli. Secondo le ultime indiscrezioni, lei sarebbe a rischio eliminazione perché l'unico scopo della sua partecipazione al programma sarebbe quello die invitarlo nuovamente a realizzare iproposti e voluti solo da lei. Nello specifico, durante un confronto conlei ha detto: “Non sta proprio riflettendo su quello che gli ho chiesto. Lui non vuole lottare, scappa dal problema. Speravo che con la lontananza capisse che Anna è la donna che vuole per sempre e invece sembra proprio di no. Viziata io? Te la faccio vedere io la viziata. Ora che usciamo smetto di lavorare e mi deve pure mantenere”. Sarebbero dunque queste parole che hanno fatto indignare il web e diminuito le speranze del lieto fine tra i due. Anche per questa coppia, non resta che aspettare la nuova puntata per scoprire ildella loro relazione.