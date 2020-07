Temptation Island 2020 seconda puntata: quando va in onda e anticipazioni

Temptation Island 2020 orario: quando va in onda

Sofia accetta il falò di confronto

Antonella Elia inizia ad esagerare

Lorenzo Amoruso sconvolto dai comportamenti di Manila

Andrea e Anna tra inganni e gelosia

Valeria bacia il tentatore Alessandro Basciano

Fonte: Temptation Island via FbIl secondo appuntamento del reality showsta per arrivare in tv e dalle anticipazioni intuiamo che l’unione sentimentale tra le coppie inizia a vacillare sempre di più.ha recentemente pubblicato un video con le ultime indiscrezioni, partendo dalla storia di: lei avrà accettato il falò di confronto richiesto dal ragazzo? Ecco tutto quello che c’è sapere prime della seconda puntata.La seconda puntata diandrà in onda in prima serata giovedìsu, e dovrebbe finire alle 00:40 circa, prima dell'edizione notturna del telegiornale.L'edizione 2020 dovrebbe durare 4 puntate più una riepilogativa, non ancora del tutto confermata.E' possibile vedere Temptation Island 2020 in streaming sui siti dedicati Mediaset Play e Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner, per arrivare al falò finale. Se questa prima edizione estiva (e ancora in emergenza sanitaria) coinvolgerà coppie vip e no, è quasi certo che in autunnotornerà con l’edizione con solo i personaggi famosi. Le vicende delle coppie adopo la prima puntata stanno facendo parlando gli utenti della Rete. Ma cosa è successo? Ecco le anticipazioni.Alla fine della scorsa puntata, il punto interrogativo è stato lasciato in sospeso proprio da Sofia e Alessandro. Nella seconda puntata vedremo che la ragazzail vis à vis chiesto dal ragazzo, dal momento che si sono accusati a vicenda di presunti tradimenti verificatisi nel passato. La loro relazione, che dura da circa quattro anni e mezzo, è sembrata già moltodurante il primo appuntamento. Questa esperienza farà loro capire se c’è davvero fiducia nel rapporto e, stando agli ultimi avvenimenti, tutto ci fa pensare che forse non lasceranno il programma insieme.E poi c'è Antonella Elia, un veroper tutte le ragazze. Grazie alla sua personalità apparentemente forte e decisa dispensa consigli e commenta con le sue opinioni le relazioni sentimentali degli altri. Nel secondo appuntamento, però, vedremo che sitra le braccia di un tentatore e questo farà preoccupare il ragazzo e promesso sposo,. Come reagisce lui? Dice apertamente: “Se Pietro prende una decisione, poi non c’è più”.Passiamo a Lorenzo e Manila: se nella prima puntata l’si era calato nel clima spensierato e malandrino del villaggio tra musica, danze sensuali e frasi del tipo “Ma che me ne..”, nel secondo appuntamento vedremo che la ragazza apprezzerà le attenzioni di un tentatore che le bacerà anche le gambe. Questo comportamento non è piaciuto al ragazzo che ha prontamente detto: “Ho visto abbastanza, credo che possa bastare”. Sui social tutti prevedono un, ci sarà davvero?Capitolo Andrea e Anna: dopo due anni d’amore lei vorrebbe ile ima lui vuole vivere pianamente i suoi 27 anni. La differenza di età di 10 anni è il loro problema principale: lui non accetta le esigenze della ragazza e lei non rispetta le sue decisioni. Nel secondo appuntamento vedremo chefingerà di provare qualcosa per il suo tentatore, per far ingelosire il ragazzo e vedere la sua reazione. Lui, infatti, vedendo le immagini esclama: “O mi portate Anna qua, o io vado di là”. Il suo è un vero amore?Infine, secondo alcune indiscrezioni, nella seconda puntata assisteremo al bacio trae il ragazzo single. Nel primo appuntamento, infatti, abbiamo appurato che la relazione tra Valeria e Ciavy è quasi finita. Valeria non smette di perdonare Ciavy per il “troppo amore” che prova. Le possibilità che escano insieme sono sempre meno! Come andrà a finire?