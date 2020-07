Temptation Island 2020: replica puntata e streaming, come vederla

Temptation Island 2020: quando va in onda

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Valeria e Ciavy

Annamaria e Antonio

Anna e Andrea

Sofia e Alessandro

Temptation Island 2020: come rivedere la puntata

Fonte: Temptation Island via FbDalla coppia che si è già apparentemente lasciata dopo due giorni diai consigli della dea, dalle lezioni di ballo ai tradimenti delvenuti fuori. Ieri sera è andata in onda la prima puntata del reality più seguito dagli italiani in estate,, che racconta la storia e il destino dei sei coppie nelle caldi notti d’estate.Ti sei perso la prima puntata? Ecco come vederla!Temptation Island andrà in onda in prima serataper 4 puntate più una riepilogativa, non ancora del tutto confermata. E' possibile vedere le puntate anche in streaming sui siti dedicati,. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale. Se questa prima edizione estiva (e ancora in emergenza sanitaria) coinvolgerà coppie vip e no, è quasi certo che in autunnotornerà con l’edizione di soli vip. Chi sono i vip di questa prima edizione estiva?. Ma cosa è successo ieri sera? Ecco un breve riepilogo sulle coppie dopo la prima puntata.Coppia che non necessita di una vera presentazione perché conosciuta diffusamente nell’ultima edizione delè formata da, insieme da un anno. Prima di separarsi per andare nei rispettivi villaggi si sono scambiati un ultimo bacio. Sebbene un po’ di vodka lemon e una chiacchierata in più con una tentatrice, Pietro ha mantenuto un. Ha anche raccontato agli amici che dopo l’esperienza dovrebbero. Antonella, dal canto suo, sta dando spazio al divertimento ma con Pietro sempre nel cuore. Lei è già diventata la regina di Twitter e un punto di riferimento per le ragazze.L'altra coppia vip è formata dall’ex difensoree da Miss Italia ’99,. Stanno insieme da tre anni. Come già accennato dagli spoiler pubblicati prima della messa in onda, l’ex calciatore si è davvero calato nel clima spensierato e malandrino del villaggio tradel tipo “Ma che me ne…”. Usciranno insieme dalla trasmissione?Prima coppia di non vip che ha fatto parlare sui social è quella composta da, insieme da quattro anni. Antonella Elia considera la loro relazione “ormai finita” perché priva di amore. I due ragazzi non sono compatibili e Valeria non smette di perdonare il Ciavy per il “troppo amore” che prova. L’ultimo tradimento scoperto risale a: Valeria ha trovato Ciavy in un hotel con un’altra grazie alladel telefono. Le possibilità che escano insieme sono sempre meno!Altra storia che ha conquistato i telespettatori è quella di. Dopo un matrimonio finito male lui ha deciso di andare a vivere con lei commettendo, però, “qualche errore” che lei ha sempre perdonato. Annamaria èdei comportamenti di Antonio e non capisce la mancanza di serietà e compostezza di lui dal momento che hanno anche preso casa insieme.Dopo due anni d’amore lei vorrebbe il matrimonio e i figli ma lui vuole vivere in pieno i suoi 27 anni. Ladi 10 anni è il loro problema principale: lui non accetta le esigenze della ragazza e lei non rispetta le sue decisioni. Un problema venuto fuori durante la prima puntata? Lui è “ricchissimo” ma nei primi momenti della convivenza non partecipava alle spese!Il punto interrogativo di fine puntata l’hanno lasciato proprio loro. Stanno insieme dae la loro partecipazione al programma serve per capire se c’è davvero fiducia nel rapporto. In alcuni video Sofia ha dichiarato di essere stata tradita e Alessandro, dichiarando che “stava descrivendo se stessa”, ha chiesto un. Per scoprire se Sofia ha accettato o meno bisogna aspettare la prossima puntata!Le repliche di Temptation Island vanno in onda in tv su(canale 30 del digitale terreste) il giorno successivo alla messa in onda. La prima puntata del 2 luglio è dunque disponibilealle 21.05. Se vuoi rivederla online, invece, puoi consultare i siti dedicati allo streaming,. Ecco la puntata di ieri.