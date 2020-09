Temptation Island 2020 seconda puntata settembre: quando va in onda e anticipazioni

Anticipazioni seconda puntata: Carlotta e Nello

Anticipazioni seconda puntata: Nadia e Antonio

Anticipazioni seconda puntata: Alberto e Speranza

Anticipazioni seconda puntata: Serene a Davide

Il nuovodelle sei coppie chiuse nel resorta Santa Margherita di Pula è giunto al secondo appuntamento. La nuova edizione di, ha coinvolto coppie formate da persone comuni che non hanno risparmiato colpi di scena: già durante la prima puntata una coppia è uscita dopo unVediamo insieme le anticipazioni legate al secondo appuntamento.Durante la seconda puntata vedremo unmolto agitato per il comportamento della sua. Dai video pubblicati sui social dalla redazione del programma, infatti, Nello è su tutte le furie dopo aver visto la sua fidanzata avvicinarsi sempre di più ad uno dei tentatori. All’inizio della clip lui afferma “E mi vuole sposare?” alludendo al fatto che lui ha sempre preferito la. Carlotta e Nello, infatti, sono fidanzati dae la loro relazione è bilico tra ile la: lui non vuole proprio sposarsi! Per capire cosa è successo tra i due non resta che aspettare la seconda puntata!La seconda anticipazione pubblicata dalla redazione riguarda la coppia formata da. La giovane ventiduenne si è mostrata molto vicina ad un tentatore al tal punto da dire all’amica: “Stasera dormo con lui”. Questa frase ha suscitato la gelosia e la rabbia del ragazzo. Bisogna ricordare che lui ha 32 anni e lei 22: lasi è fatta sentire durante l’anno e i nove mesi trascorsi assieme. Cosa succederà tra i due?stanno insieme da 16 anni ma non sono sposati e non convivono. Durante la prima puntata Alberto ha raccontato ai suoi amici died ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più alla single. Durante la seconda puntata, però, Speranza sentirà altre rivelazioni scioccanti: il suo ragazzo racconterà che la sua ragazza è per lui “”. Come reagirà?L’ultima anticipazione riguarda la coppia formata da. Durante la seconda puntata vedremo un Davide sempre più geloso per i comportamenti della fidanzata: nel video anticipazione pubblicato dalla redazione infatti si vede che la sua ragazzaal single Ettore. Sarà proprio lei a confessare ai compagni: “Io mi apparto con Ettore”. Ciò non farà altro che suscitare la gelosia di Davide. Per scoprire l’evoluzione della coppia non resta che aspettare la seconda puntata.