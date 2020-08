Temptation Island settembre 2020: quando inizia e quali sono le coppie

Temptation Island 2020: quando va in onda

Coppie Temptation Island 2020: Carlotta e Nello

Coppie Temptation Island 2020: Nadia e Antonio

Dopo il successo dell’ultima edizione estiva,sta per ritornare nelle case degli italiani con lacondotta da. Contrariamente a quanto rivelato negli scorsi mesi dalla produzione, anche a settembre conosceremo. La conduttrice, infatti, ha dichiarato che con i non famosi "scatta l’improvvisazione, l’inaspettato".Nelle ultime ore sono arrivate lesulla composizione del cast del programma tv. Ecco tutto quello si sa!Temptation Island, la trasmissione che racconta la storia e il destino dei sei coppie in una calda notte d’estate, sta per tornare in prima serata su Canale 5.? La produzione non ha ancora confermato la data di messa in onda della nuova edizione nip di di Temptation Island, questa volta condotta da. Secondo quanto scritto sul web la registrazione del reality è iniziata lunedì 24 agosto sempre a. Pare che nella location si sia nuovamente formata una “bolla” nella quale circolano solo troupe e protagonisti per rispettare le indicazioni sanitarie dovute all’. Nel frattempo sui social del programma e in tv sono andate svelate due coppie. Ecco le loro presentazioni.La prima coppia annunciata dell’edizione di settembre è quella formata da. Nel video di presentazione Carlotta ha raccontato che è stata proprio lei a contattare la redazione. Sono fidanzati dae la loro relazione è bilico tra ile laperché Nello è “super moderno” e preferisce la convivenza. Vi ricorda qualcuno della scorsa edizione?La seconda coppia è composta da, lui di 32 anni e lei di 22. Antonio ha raccontato nel video di presentazione che stanno insieme dae che sebbene ami la sua ragazza partecipando al reality vuole “capire se è la ragazza giusta per costruire un futuro insieme”. La descrizione che dà della suaè la seguente: “lei è una ragazzina viziata, sta tutto il tempo sul divano con il telefono a non far niente”. Come risponde lei? “Pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva e cucinava”. Come andrà a finire tra i due? Non resta che aspettare l’inizio della nuova edizione.