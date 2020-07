Temptation Island 2020 un mese dopo: cosa è successo alle coppie

Temptation Island 2020, Antonio e Annamaria stanno ancora insieme

Temptation Island 2020, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, futuro incerto

Temptation Island 2020, Alessandro e Sofia non stanno più insieme

Temptation Island 2020, Valeria e Ciavy non stanno più insieme

Temptation Island 2020, tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è ancora amore

Temptation Island 2020, Anna e Andrea stanno ancora insieme

Ildel reality più seguito dagli italiani si è concluso e il destino delle sei coppie diè ormai stato svelato durante l’ultimo appuntamento settimanale. A raccontare cosa è successo alle coppie è stato come sempre il padrone di casa,, che ha loro dedicato il secondo momento della trasmissione dopo la continuazione del falò di Antonella Elia e Pietro delle Piane.Ecco tutto quello che si sa sull’attuale relazione delle coppie.Abbiamo notato le prime incognite della coppia formata dagià nel video di presentazione: i due avevano deciso di vivere l’esperienza del reality per testare il loro amore dal momento che lui ha fatto deiin passato e Annamaria lo ha puntualmente perdonato per paura di restare da sola. Sebbene alcuni atteggiamenti di lui dae le scenate di ira di lei, i due stanno ancora insieme: è stata proprio lei a dargli unaUna delle coppie che più ha fatto discutere nelle ultime settimane è quella formata da. La loro relazione, infatti, ha iniziato a vacillare nel corso degli appuntamenti settimanali tanto da far credere ai telespettatori che sarebbero usciti separati dal villaggio di. La Elia ha raccontato che ile lascritta da Pietro non sono bastati per perdonarlo. Dopo la partecipazione al reality, però, “non è mai stato assente. Stavo molto male perché per me è stato uno choc emotivo fortissimo. Sono molto innamorata”.Stavano insieme da benma hanno vissuto non poche difficoltà e allontanamenti. Alessandro, infatti, ha fin da subito dichiarato di essersi innamorato a prima vista sebbene lei si frequentasse con un’altra persona per mesi. Sofia, dal suo canto, sperava che questa esperienza le potesse essere utile per capire se è il loro rapporto potesse riconquistare fiducia. Nonostante le, i duee per primi il villaggio perProtagonisti assoluti di questa edizione sono stati sicuramente, lui 35 anni, lei 27. Stavano insieme da quattro anni ma hanno da sempre avuto problemi con la loro: Valeria ha sempre affermato di non avere molta libertà e che il ragazzo l’avesse tradita più volte. Lui, infatti, aveva esplicitamente affermato di voler partecipare a Temptation per capire se fosse davvero innamorato di lei: “Le tentazioni qui sono tante quindi potrei sbagliare”. La loro relazione è finita dopo il falò di confronto sebbene gli ultimi rumors affermino che hanno ricominciato a vedersi.Nonostante le incomprensioni dettate da una diversa concezione della vita, la seconda coppia vip di questa edizione estiva è uscita insieme dal villaggio e sta ancora insieme. Durante l’incontro con, Manila ha raccontato di aver trovato un Lorenzo più geloso e di essere ancora innamorato di lui: “Io non voglio perdere lui, lui non vuole perdere me e quindi abbiamo trovato un punto d’incontro”. Lui, dal canto suo, ha spiegato però che “se ami una persona, la gelosia fa parte di quel sentimento”.Ultima coppia che ha fatto discutere molto sui social è quella formata da. Lei ha 37 anni, lui 27 e questasi fa sentire sempre di più sebbene stiano insieme da soli due anni. Già nel video di presentazione la loro relazione non sembrava essere del tutto pacifica: Andrea voleva andare a vivere insieme ad Anna ma era spaventato daidella sua ragazza. Nonostante i problemi riscontrati durante il reality, i due stanno ancora insieme. Lei ha raccontato che ha dettoe la reazione della famiglia era plausibile. Cosa fanno adesso? “Siamo andati a vivere insieme. Del figlio si parla poco e nel frattempo abbiamo preso un cagnolino”.