Temptation Island 2018: quando inizia, coppie, indiscrezioni

Il gioco funziona così: Sei coppie, non sposate e possibilmente senza figli, dovranno trascorrere 21 giorni separati, in un posto da sogno. Le ragazze si troveranno a vivere, per questo periodo, in una villetta dove potranno entrare a contatto con 12 ragazzi single (i tentatori) e allo stesso modo, i ragazzi, vivranno in un’altra villetta con, a loro volta, 12 ragazze single (le tentatrici). Per le coppie che partecipano dunque, inizierà un viaggio durante il quale, avranno la possibilità di verificare cosa realmente li unisce. L’unico momento in cui un partecipante può osservare il percorso del proprio partner, è il falò. Durante i falò infatti il presentatore, Filippo Bisciglia, mostrerà dei video riguardanti il/la proprio/a fidanzato/a. Per tre settimane le coppie vivranno divise e solo al termine del 21esimo giorno avranno le risposte alle domande che li ha spinti a partecipare, e dovranno essere in grado di rispondere alla fatidica domanda “Vuoi uscire di qui con la persona con cui sei arrivato/a?”

Temptation Island 2018: quando inizia e prima puntata

Temptation Island 2018, Gemma Galgani new entry

Tentatori/Tentatrici

Le sei coppie

Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri. Neo-coppia formata ufficialmente a maggio, quando hanno lasciato insieme il programma che li ha fatti conoscere, ovvero Uomini e Donne Trono over. Adesso si dichiarano innamoratissimi, e hanno deciso di partecipare al reality perché Riccardo vuole dimostrare a Ida che la sua gelosia è completamente immotivata.

Raffaella Giudice e Andrea Celentano. Stanno insieme da circa 7 anni e partecipano perché Andrea vuole capire se ama veramente la sua fidanzata o se ci sta insieme solamente per abitudine.

Valentina De Basi e Oronzo Carinola. Stanno insieme da molto tempo e Oronzo ammette di aver commesso molti errori durante la loro storia. Partecipano al programma proprio perché Valentina vuole metterlo alla prova, dato che lui si dichiara “amante delle donne”.

Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio. Si dichiarano entrambi innamorati dell’altro. Considerano quest’opportunità come "la prova del nove", dalla quale sperano di ottenere una risposta finale decisiva.

Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta. Lei molto innamorata, lui ”mammone”. Martina vuole scoprire se continuare la sua storia d’amore e metter su famiglia o godersi i suoi 24 anni.

Giada e Francesco. Hanno deciso entrambi di avventurarsi in questo programma per un grosso problema che attanaglia la coppia: la gelosia.

Il programma doveva iniziare il 5 luglio 2018, ma un post di Filippo Bisciglia su Instagram ha informato i numerosi fan che la prima puntata sarà molto probabilmente posticipata a causa del maltempo. Si vocifera quindi che Temptation Island 2018 inizierà quindi lunedì 9 luglio o giovedì 12 luglio, e non giovedì 5 luglio come precedentemente annunciato. Il programma, inoltre, durerà solo 4 puntate anziché 6 come gli scorsi anni. Questo perché, a settembre, Temptation Island tornerà a deliziarci con il nuovo format Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura.Nonostante i problemi iniziali, ci sono anche buone notizie. Gemma Galgani, ormai famosissima e amatissima dama del trono Over, accompagnerà Filippo Bisciglia tra le coppie e sarà "consigliera" dei protagonisti.Non sono ancora certi tutti i tentatori e le tentatrici, ma spuntano comunque fuori tre nomi sicuri:, figlio di Franco Terlizzi,, fratello di Luca Onestini e, amico stretto di Ignazio Moser. Tra i possibili tentatori potrebbe esserci anche(corteggiatore di Sara Affi Fella nel trono di quest’anno) e tra le possibili tentatrici viene nominata(corteggiatrice di Niccolò Brigante nel trono di quest’anno).Per quanto riguarda le coppie, al contrario dei tentatori e delle tentatrici, abbiamo dei nomi certi. Quest’anno vedremo partecipare:Dopo queste brevi descrizioni, a voi le opinioni. Chi resisterà alla tentazione? Chi cederà? Quali coppie ne usciranno unite?