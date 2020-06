X Factor 2020, i nuovi giudici: ecco chi sono

X Factor 2020: i nomi dei nuovi giudici

Emma Marrone, conosciuta dal grande pubblico dopo la vittoria di Amici 9, sarà l’unica donna nella formazione dei giudici. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, nel 2011 ha conquistato la seconda posizione con il brano “Arriverà” in coppia con i Modà e nel 2012 ha vinto l’edizione con “Non è l’inferno”. Nel 2014 è stata scelta, come rappresentante dell'Italia, all'Eurovision Song Contest 2014 con il singilo "La mia città", classificandosi alla 21esima posizione e negli anni ha ricevuto varie candidature agli MTV Europe Music Adwards e ai World Music Award. Dopo direttore artistico di Amici sta incominciando questa nuova avventura con X Factor. Come avrà reagito Queen Mary?

Mika, volto storico di X Factor, è conosciuto in tutto il mondo dalla pubblicazione del singolo "Grace Kelly". Successo dopo successo, tutti sono rimasti attratti dal suo pop “caleidoscopico” e venato di dance dalle radici indie rock e glam rock. Durante la sua carriera è stato anche showman e giudice. Dopo aver fatto il giudice a X Factor e a La Voix France (edizione francese di The Voice) è tornato in Italia su Rai 2 con il one man show di quattro puntate, Stasera casa Mika. A maggio 2019 Mika ha annunciato il suo ritorno sul mercato discografico con il singolo "Ice Cream" e a ottobre ha pubblicato il suo quinto album in studio “My Name Is Michael Holbrook”.

Manuel Agnelli, storico frontman degli Afterhours e musicista dai molteplici talenti, ha conquistato intere generazioni con la partecipazione alle scoperse edizioni di X Factor. Da grande intenditore musicale ha affascinato tutti con la sua sincerità e con la sua conoscenza musicale. Dopo il talent show ha scritto e condotto “Ossigeno”, un programma televisivo culturale in onda su Rai 3 con diversi ospiti relativi al mondo della musica e della letteratura.

Manuelito “Hell Raton", classe 1990 e sangue misto sardo-ecuadoriano, è un punto di riferimento discografico per tutta la scena rap italiana. Nel 2013 ha fondato con i suoi soci l’etichetta discografica Machete Empire Records, di cui è amministratore delegato e direttore artistico. Il 5 giugno 2020 è andata in onda su Twitch una maratona video di 12 ore, la Machete Aid, a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti duramente dall’emergenza sanitaria del Covid-19.

Ci eravamo lasciati con la notizia dei casting online del talent show dopo il grido sui social dei talenti candidati e ora sappiamo che il nuovo inizio prevede anche una nuova formazione giudici. Sono molto diversi tra loro ma con idee convergenti in stenti e obiettivi. Il padrone di casa ha svelato i nomi dei quattro giudici che siederanno al tavolo dell'edizione 2020 di X Factor. Uno dei loro primi compiti è quello di individuare chi, nelle varie fasi di selezioni, si sia distinto per originalità, identità, passione e proposta musicale. "Al centro dello show che sta per ripartire, in una fase di cambiamento epocale, quest'anno più che mai ci sono loro, i concorrenti, la loro musica, i loro sogni, i loro valori". Ma vediamo più da vicino i nuovi giudici: