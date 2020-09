Luis Suarez e l'esame di Italiano "rubato"

Il caso Luis Suarez: cos’è successo?

Inchiesta su Suarez: Università di Perugia sotto indagine

che sta attirando sempre più l'attenzione dei media e non solo. Ma esattamente cos'è successo in queste ore da destare così tanto interesse dell'opinione pubblica? ha richiesto, per motivi legati alla sua pressione, la cittadinanza italiana. Tuttavia, dopo aver sostenuto l'esame, sono emersi dei retroscena spiacevoli. Sembrerebbe che gli argomenti della prova d'italiano sostenuta dall'attaccante del Barcellona e della nazionale uruguaiana siano stati così come deciso prima dello svolgimento della prova. Ma se non è ancora sotto indagine per la falsa cittadinanza, è ora focalizzata sulla rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli, sul direttore generale Simone Olivieri tra gli indagati per l'esame "pilotato" del Pistolero e sulla direttrice del Centro per la valutazione e certificazione linguistica dell'ateneo Stefania Spina. In conclusione, l'esame è stato finalizzato alla procedura per l'ottenimento della cittadinanza italiana da parte del calciatore ma non ancora concessa (come invece scritto inizialmente). Dunque