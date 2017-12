Stranger Things: indiscrezioni e teorie sulla terza stagione!

Netflix ha ufficializzato il ritorno della serie, con un numero imprecisato di episodi, disponibile presumibilmente nel 2018. Un vero sollievo per tutti quelli che non vedono l'ora di sapere come continuano le avventure che per ben due stagioni hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Curiosi di saperne di più? Abbiamo scovato alcune indiscrezioni niente male per gli impazienti, tirando poi fuori alcune ipotesi su ciò che possiamo aspettarci dalla nuova stagione!.

Stranger Things: indiscrezioni sulla terza stagione

Cosa hanno rivelato gli autori sulla nuova stagione di Stranger Things? Ecco le informazioni riservate che sono "sfuggite" ai creatori della serie, per la nostra gioia:

Stranger Things 3: un anno dopo

I Duffer Brothers hanno rivelato che porteranno la storia avanti nel tempo di un anno, nel 1985, perché i ragazzi stanno crescendo e quindi sono costretti a fare un salto nel tempo.

Il ritorno di Kali

Nella terza stagione, tornerà un personaggio importante: Kali, la sorella di Eleven, interpretato da Linnea Barthelsen, ha avuto un ruolo molto importante in quanto ha avuto effetto nell'evoluzione di Eleven e dei suoi poteri, quindi potremmo aspettarci di sapere molte più cose sul loro passato nel laboratorio.

I misteri di Hawkins continuano

Stranger Things 3 sarà più incentrato sui personaggi che sulla trama. I Duffer Brothers hanno l’idea che Stranger Things possa essere una serie antologica: sebbene la serie si espande sull’horror e soprannaturale, la stagione 3 avrà gli stessi protagonisti e sarà sempre ambientata ad Hawkins. Di sicuro continueranno i misteri sul Laboratorio di Hawkins e il Sottosopra.

Le cose in sospeso: le teorie su Stranger Things 3

Le stagioni precedenti sono state tanto belle quanto piene di domande da farci porre. Dove eravamo rimasti e dove andremo? Ecco le teorie sui punti "oscuri".

Che fine ha fatto il Democane?

Steve e Dustin nascondono un Democane nel frigorifero di Will. Eleven aveva sconfitto quel Democane, ma subito dopo aver chiuso il portale viene fatto un timeskip di un mese, e quindi non si sa che fine abbia fatto, potrebbe quindi ricomparire come uno dei principali antagonisti nella terza stagione. Da come sappiamo, i Demogorgon amano il freddo, quindi mettendolo nel frigorifero potrebbe essere che si sia rigenerato.

Will è guarito?

Un fatto molto importante che viene lasciato in sospeso nel corso della stagione, è la malattia o infezione di Will, che viene momentaneamente curato per la chiusura del portone. Molte persone sospettano che non si sia del tutto curato, poiché non credo bastino dei semplici termosifoni a liberarlo da un’altra dimensione. Questa sorta di collegamento che ha Will con il Sottosopra potrebbe riaprire il portale?

Undici è pericolosa?

Undici nel corso della serie ha acquisito moltissimi poteri, di cui ne potrebbe perderne il controllo, e quindi aprire una nuova fessura più grande di prima.

Quanti ragazzi nel laboratorio di Hawkins?

Parlando della sorella di Undici, ovvero Otto, che è un’altra ragazza dotata di super poteri, stata oggetto di esperimenti dal laboratorio di Hawkins, siccome lei si chiama Otto e la nostra protagonista Undici, potrebbero esserci altri ragazzi.

Cosa aspettarsi da Brett Gelman?

Brett Gelman, un giornalista nella serie, nella seconda stagione ha svelato ai cittadini i progetti malvagi del Laboratorio di Hawkins. Non sembra un personaggio calmo, potrebbe complicare le cose scrivendo un libro.

Billy si vendicherà?

Un altro personaggio da non escludere è sicuramente Billy, il fratello bulletto di Max, sicuramente farà una sorta di vendetta contro i ragazzi dopo la sorta di umiliazione che ha subito.

Il Dottor Brenner tornerà?

La zia di Undici, che faceva finta di non sapere nulla, in uno degli episodi stava chiamando qualcuno di cui non sappiamo nulla. Contemporaneamente abbiamo scoperto che il Dottor Brenner non è morto, quindi potrebbe essere lui. E quindi potrebbe ricomparire e portare avanti gli esperimenti.

