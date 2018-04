10 curiosità che forse non sapevi su Ghali

Secondo ciò che lui stesso ha dichiarato in diverse interviste, ha scelto lo stile rap perché lo considera il più efficace per comunicare e, spesso, anche per esprimere il disagio che molti ragazzi vivono giorno dopo giorno. E' un linguaggio nuovo, ritmato e che influenza anche gli atteggiamenti sociali. Oggi Ghali Amdouni - il vero nome del rapper - è ormai amato da tantissimi giovani, in particolare per il suo ultimo pezzo "Cara Italia".

Ma chi è davvero? Conosciamolo meglio!

1. L’arresto

2. Il primo nome d'arte

3. Michael Jackson è il suo idolo

4. Il rapper italiano preferito da Ghali

5. La prima battle di freestyle

6. La mamma

7. La canzone dedicata a un figlio immaginario

8. L'ammirazione per Jovanotti

9. Il rapporto con la fama

10. Odia la scuola

Non tutti lo sanno, dato che all’epoca non era ancora arrivato il vero e proprio successo degli ultimi mesi; il 28/05/15, durante le riprese di un video in Tunisia, Ghali è stato fermato dalla polizia locale che lo ha condotto in una caserma , dove è stato temporaneamente arrestato. Fu lui stesso a dare la notizia tramite un post su facebook, queste le sue parole: “Ci hanno appena arrestati durante le riprese del nuovo video e vi sto scrivendo da una caserma di un quartiere qui a Tunisi. Ció che mi rasserena è che certe riprese le abbiamo già salvate sul pc… Ora vediamo che succede, paura non ne abbiamo. Per la musica questo ed altro.”Il primo nome d’arte di Ghali era, ma non si conoscono ancora i motivi della sua scelta. Successivamente decide di non usarli più e di farsi chiamare con il suo vero nome.Uno dei suoi idoli è Michael Jackson. La copertina del suo discoinfatti è un tributo a questo grande cantante.Stando a quanto riferito dal diretto interessato, il rapper preferito di Ghali èVenne infatti battuto dal suo avversario: “Al momento del freestyle lui mi ha sparato queste rime cattivissime, poi mi sono ritrovato imbambolato con il microfono così, con tutti che mi guardavano e aspettavano la mia risposta.. Son tornato a casa da perdente proprio, quella volta ho perso" ha affermato Ghali.Chi segue Ghali da un po’, sa bene che le sue liriche sono piene di riferimenti alla madre, che viene nominata quasi in ogni pezzo. Ma come mai Ghali cita sempre la madre? La risposta a questa domanda è arrivata durante un’intervista rilasciata recentemente a radio Dj.La prima strofa di "Lacrime" è dedicata a un suo figlio immaginario: “Questo pezzo è per te che arriverai da un giorno all’altro, l’avrò già messo nell’album, l’avrò già suonato sul palco”. Cerca di consolarlo in una giornata triste. La seconda strofa la dedica a se stesso che, nonostante abbia realizzato il suo sogno, ha dovuto rinunciare a molte libertà. La terza e ultima strofa è per una donna che ha dovuto lasciare, dice che “tutto andrà bene, non piangiamo, ché la speranza è un passepartout per la felicità.”Il suo artista preferito, ma anche quello a cui si ispira maggiormente è Jovanotti.Diventare famoso non era uno dei suoi obiettivi, faceva musica solo per divertimento. Essendo comunque un grande artista, il successo è venuto da sé. Ma di questo aveva molta paura. Ha affermato infatti che diventando famosi si può perdere parte della propria libertà.Non è strano sentire che un ragazzo odi la scuola. Anche lui la odiava, infatti per lui la scuola era uned è per questo che si è cimentato sulla musica.