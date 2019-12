Sofia Tornambene: inedito e curiosità sulla vincitrice di X Factor 2019

La vincitrice di XF13 è Sofia Tornambene

Sofia Tornambene, età e anno di nascita

Il padre di Sofia Tornambene è un musicista

Sodia Tornambene su Instagram

L’inedito di Sofia Tornambene: “A domani per sempre” testo completo

Ieri allaha trionfato la giovanissima, ma chi è il talento che ha stupito il Forum di Assago nella sera del 12 dicembre? Sofia è una talentuosissima, originaria di, che sin dalla primissima audizione è riuscita a fare breccia nel cuore di tutti i telespettatori che l’hanno conosciuta e amata duranti questi due mesi del programma tv.Ieri, giovedì 12 dicembre 2019, durante laSofia è riuscita ad avere la meglio sui, la band-outsider di Samuel, confermando i pronostici della vigilia che la davano già vincitrice. Ma chi è Sofia?Scopriamo qualcosa di più sul suo conto: iniziamo col dire che è nata nel 2003, è quindi è giovanissima: ha. Frequenta l’nelle Marche, dove abita con la sua famiglia. La sua vera passione è la; suona il, studiaLa musica è da sempre, anche per via, che è un: è stato proprio lui a orientarla verso la musica quando era piccolissima.Per seguire, vi basterà scoprire il suo profilo ufficiale su Instagram @kimono_sofia , che ad oggi conta quasi 82mila followers. Il nickè anche il nome d'arte con il quale l'artista si è presentata alle audizioni di X Factor 13.La vittoria di Sofia è senz’altro dovuta anche al suo incredibile, dal titolo "", che la ragazza aveva già proposto alla sua prima audizione, dove era riuscita già allora a conquistare pubblico e giudici. Un testo molto maturo per una ragazza della sua età e un’esibizione da pelle d’oca, ma scopriamo insieme quali sono le parole della canzone:Quanto traffico in testasembra già lunedìquante nuvole in faccia, il cielo è in hde la radio che passa una hit anni 80ha vent’anni più di meil vento spettina soltanto i pensierima te ne freghi e balli in punta di piedifinchè non vediUn aeroplano nella serala nazionale sembra una frontierache mi avvicina più a tee poi domanipoi domanipoi domaniio ti porto via con mesu una cometa che si avverama te la immagini quell’atmosferasembra la scena di un filmnon dire sempreche per semprenon è nientedimmi “a domani per sempre”Un aeroplano nella serala nazionale sembra una frontierache mi avvicina più a tee poi domanipoi domanipoi domaniio ti porto via con mesu una cometa che si avverama te la immagini quell’atmosferasembra la scena di un filmnon dire sempreche per semprenon è nientedimmi “a domani”dimmi “a domani per sempre”