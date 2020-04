Ruota Panoramica, il nuovo singolo di Sofia Tornambene: "Una metafora per uscire fuori dagli schemi"

Sofia Tornambene: da un istituto di grafica a X Factor

Dopo averci conquistato con “”, la vincitrice di X Factor,, torna a far parlare di sé con il nuovo singolo “”. Giovane, energica e dolce, Sofia è un’altra giovanissima sulla strada del successo e un esempio di speranza della realizzazione giovanile. A Skuola.net ha detto che sta passando lanel mini studio che ha costruito nella sua cameretta per comporre musica e magari per far uscire un brano da presentare al prossimoScopri tutto quello che ci ha raccontato e ascolta il suo brano qui Dopo il successo di "", che ha già superato i 7 milioni di stream,torna con un nuovo singolo, "". Nato dalla collaborazione con, è un singolo sofisticato con sonorità contemporanee ed ipnotiche che accompagnano la voce della cantante in un viaggio pieno di suggestioni. A soli 16 anni la sua vita ha avuto un cambiamento radicale: da studentessa di grafica e comunicazione con la passione del karate a vincitrice della tredicesima edizione diaveva già previsto tutto quando Sofia si è presentata al talent show: “Sei molto brava e più avanti dell’età che hai ma evidentemente la tua natura è questa... che ti spinge a vivere la vita già prossima”. A Skuola.net ha raccontato la sua vita da studentessa e da nuova artista del panorama musicale italiano. Ecco come ha risposta alle nostre domande.“Sono a Civitanova Marche e sto passando questa quarantena in mezzo alla musica. Nella mia camera mi sono fattaScrivo praticamente tutto il giorno canzoni e“Adesso frequento un istituto di grafica e comunicazione e sono al quarto anno. Appena è iniziata la quarantena ho recuperato le settimane di lezione perse che stando X Factor non ho potuto fare. Adesso ho stoppato un attimo per dedicarmi alla promozione del pezzo e dopo ripartirò. Anche se non frequento tutti i giornimi mandano anche gli appunti. Dopo la vincita ad X Factor sono tornata a scuola e l’ho ritrovata tappezzata di cartelloni con la mia faccia e vicino alla lavagna c’era la scritta ‘Votate Sofia’. I compagni mi hanno sostenuto, sono venuti alle live.e il ritornello dice ‘sono fuori in una giungla in un tempo che non passa’ quindi ci possiamo immedesimare tutti dal momento che siamo chiusi nelle nostre stanze, nelle nostre case e abbiamo bisogno che ci faccia uscire anche solo con l’immaginazione, che ci faccia stare in un altro posto. Lae che ti porta ovunque tu voglia. Nonostante il coronavirus sono comunque contenta che sia uscito adesso perché parla di spensieratezza. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia stare in un altro posto anche se siamo chiusi in casa”.“Sono attratta dal panorama artistico straniero eSono una fan sfrenata dei Queen, gli ascolto notte e giorno. Mi piacciano tantissimo anche i Beatles e Michael Jackson. Di contemporanei ascolto Billie Eilish, Angèle, Colpday, Elisa”“In questo periododato che non possiamo fare concerti, eventi live. E’ importante fare compagnia ai fan, a chi ha piacere di ascoltare la mia musica. Ho scritto molto e il mio più grande obiettivo è fare un album e magari”.