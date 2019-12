Il Natale a scuola? È multiculturale: per 2 studenti su 5 niente albero né presepe in classe

Festeggiamenti orientati al rispetto degli altri

Il cibo mette tutti d'accordo

I ragazzi approvano il Natale ‘laico’

Festoni e luci stanno invadendo città, case e negozi. E scuole. Secondo un sondaggio effettuato in questi giorni da Skuola.net - su oltre 11.000 ragazzi di medie e superiori - sono, infatti, più della metà gli studenti che celebreranno il Natale anche nella propria classe. Tuttavia, in molti casi,Perché non sempre i simboli scelti sono quelli della tradizione cristiana. Solo il 3% dei ragazzi, ad esempio, ha piazzato in aula solamente il presepe. Il 36%, invece, ha fatto solo l’albero. Più frequente la classicadegli intervistati. Molto. Il motivo? Per rispetto nei confronti dei ragazzi di altre religioni.Perché, ormai, le nostre classi sono il trionfo del melting pot., infatti,da quello cattolico (in circa 1 caso su 10 questi ragazzi rappresentano la metà, se non oltre, degli alunni). Un quadro del genere ha fatto sì che molti istituti si siano dovuti adattare al cambiamento. Ecco, quindi, che la premura verso l’altro non si ferma agli aspetti puramente simbolici, all’estetica di aule e corridoi. Si propaga anche all’intera organizzazione scolastica del periodo pre-festivo. Interessando, in primis, leÈ circache avrà la possibilità di sperimentare un, includendo; o per i quali il proprio istituto ha deciso di adottare un atteggiamento ‘neutro’. Tra gli eventi alternativi, tutti rigorosamente a tema, più gettonati troviamo:, dove è richiesto die invernale delle varie culture; in modo da poter vivere appieno le usanze dei propri compagni di classe.Iniziative, queste, che: il 58% si dice d’accordo con l’idea di introdurre e festeggiare anche usi e costumi differenti. A opporsi è solamente quell’8% di ragazzi convinto che andrebbe dato spazio solo al folklore nostrano. Il 35%, invece, si dichiara indifferente al dibattito.: qui la scuola, per non urtare la sensibilità altrui, è addirittura arrivata ad annullare ogni iniziativa. Resiste comunque uno, con ad esempio una messa, nel pieno rispetto della propria identità religiosa.