Il Natale di Netflix con Spelacchio e Totti: guarda il video!

Il dialogo tra Totti e Spelacchio

L'inaugurazione dell'abete a Piazza Venezia

Paolo Ferrara

è adesso il testimonial della pubblicità digirata per celebrare l’arrivo dell’albero più parlato d’Italia,. Il filmato, condiviso sui social dalla piattaforma di video streaming, immagina tra untra Spelacchio e l’ex capitano della Roma.Leggi ancheÈ tornato in, a Roma, ma ha deciso di "sgranchirsi un po' le radici" e fare una passeggiata nel parco.Inizia così l'incontro surreale tra l'ex giocatore della Roma e l'abete più famoso d'Italia. “Ma ce la fai a stare tutto il giorno in piedi? Io reggevo solo 90 minuti” esclama Totti. Ma l’albero risponde che per i bambini farebbe questo e altro, incoraggiando così Totti ad affermare che “”. Il lato sentimentale delle passioni passa poi in secondo piano e Totti mette una bizzarra fascia da capitano all’albero di Natale e gli chiede: “Ma come fai con tutte quelle palline attaccate?!”.L’albero si è acceso lo scorso 9 dicembre con l’inaugurazione della sindaca. A sottolineare il ritorno dell’albero di natale più famoso d’Italia è stata l’esibizione degli allievi della scuola di canto corale del. L’abete, soprannominato ironicamente dal 2017 “Spelacchio, quest’anno è ravvivato daa led etra sfere e cristalli di neve. Secondo quanto detto dalla sindaca, Spelacchio rimarrà