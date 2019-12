Bello Figo gira video sexy all'Università di Pisa: scoppia il putiferio

Le indagini dell’Università

Le polemiche: prevista interrogazione parlamentare

Il rapper di “Pasta col Tonno”,, ha pubblicato il video del suo nuovo singolo, "", girato tra le aule della Facoltà di Economia dell’. Il videoclip, pubblicato il 6 dicembre sul canale ufficiale dello youtuber, è stato rimosso dopo le polemiche del rettore della Facoltà,Dopo essere stato contattato dall’, infatti, il professore ha dichiarato che “l’Ateneo si tutelerà in tutti i modi per difendere la propria immagine e il proprio onore”.Il video sarebbe stato girato nell’aula 4 deldell’università pisana, e ha raggiuntoin meno di quattro giorni. Nel video compaiono anche le instagrammers livornesie coinvolge il registae la fotografa. Il testo della canzone ha diversiche hanno anche indignato gli studenti dell’ateneo pisano. L’ateneo ha aperto un’indagine interna per individuare se vi siano stati o meno dei responsabili interni. Il video, inoltre, sembra essere stato girato in orario notturno quando si suppone che il dipartimento sia chiuso. La clip risale al 22 gennaio scorso ma è stata pubblicata su YouTube solo il 6 dicembre., parlamentare europeo della Lega, ha definito video, testi e immagini “un’per l’Ateneo e per la comunità cittadina”. In un commento ha anche sottolineato che il rapper Bello Figo "ha profanato le aule della facoltà di economia dell'Università di Pisa". Un’altra esponente leghista, la deputataha già annunciato che presenterà un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Istruzione,