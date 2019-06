Sfera Ebbasta a X Factor, i genitori delle vittime di Corinaldo si oppongono

La soluzione dei genitori

Rai e Sky in opposizione?

verso la pay tv. I familiari delle vittime della tragedia nellanon gradiscono Sfera Ebbasta. Il trapper farà parte della giuria di Sky, ma il suo nome è ormai, anche se non ci sonoa suo carico. I cinque ragazzi e la mamma accompagnatricenella calca della discoteca Lanterna Azzurra: stavano aspettando l’esibizione di Sfera Ebbasta quando qualcuno ha spruzzato nell’aria dello spray al peperoncino scatenando prima il panico e poi la morte.Ma vediamo nel dettaglio cosa ha acceso nuovamentesul controverso trapper.Il, costituitodi Corinaldo, condanna la società di Sky, pernel noto programma “X-Factor” della prossima stagione. La notizia ha alzato una. La società valuterà seInvece per il comitato questa scelta è una valida occasione di riflessione e partecipazione democratica attiva, per cui, facendo calare gli ascolti. Si fa molto affidamento nel lavoro della Magistratura che sta seguendo le indagini, da cui stanno emergendoe istituzioni. Unache siamo certi, a pochi giorni dall'annuncio della nuova giuria di X Factor (oltre al trapper siederanno al tavolo dei giudici anche Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel dei Subsonica).Per Skyrispetto a quella della Rai che aveva deciso diSfera Ebbasta dal talent The Voice. Infatti il trapper aveva già definito, ma l’A.d. Salini era intervenuto perdovute a diverse motivazioni: poco chiari i contorni delle, troppodella tragedia e diverse uscite inopportune di Sfera.Dopo un unico post in cui si definiva, Sfera aveva ripresoa postare foto con macchine di lusso accompagnate da commenti di cattivo gusto (non sarò mai un povero ricco), giudicati. Siamo davanti a un altro caso come quello di Asia Argento? Solo ilpotrà dirlo.Francesco Ajroldi