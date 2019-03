Sfera Ebbasta: biglietti gratis per i genitori dei fan

Dopo la tragedia di Corinaldo e le critiche ricevute, Sfera Ebbasta ritorna a far parlare di sé. Questa volta, però, per una buona azione. In occasione del lancio della sua nuova canzone 'Mademoiselle', il trapper ha deciso, infatti, di regalare a tutti i minorenni che acquisteranno un biglietto del suo prossimo tour, un secondo biglietto. Il motivo? Semplice, quest'ultimo servirà ai loro genitori che potranno così accompagnarli!

La decisione di Sfera

Questa decisione del trapper rispetto alla linea tenuta nei mesi passati, quando venne ricoperto di aspre critiche, sembra quasi una sorta di ammenda. Sfera Ebbasta si è infatti messodei suoi fan e ha così deciso di regalare, fino ad esaurimento scorte, undei ragazzi minorenni. La speranza è quella di dimostrare che il suo è uno showdove ci siDa qui l’idea del family pack, per permettere a genitori e figli di godersi insieme un concerto dell’artista. Il tour debutta con una data zero dalla Zoppas Arena di Conegliano il prossimo 12 Aprile per proseguire al Palazzo dello Sport di Roma il 17 aprile, poi al Palapartenope di Napoli il 19 aprile e chiudere al Mediolanum Forum di Milano, il 27 aprile.

Riccardo Caracci