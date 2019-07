Netflix: le serie tv imperdibili di luglio 2019

Bangkok love story: object of affection

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco

Con l'arrivo dell'estateC'è 'qualcuno' infatti che proprio non ti abbandonerà! Di chi stiamo parlando? Ma è semplice, diLa piattaforma, amata soprattutto da giovani e giovanissimi, infatti, non metterà certo in pausa le sue seguitissime serie televisive. Anzi,Curioso di sapere quali? Cosa aspetti, leggi l'articolo!di una serie tv Thailandese ed uscita lo scorso 2 luglio. Le prime tre stagioni sono state trasmesse dal 12 marzo scorso. Stavolta la trama riguardache si invaghisce di una ragazza amante dei graffiti che soffre però di diversi problemi di disturbo della personalità.Uscito ieri, 3 luglio, è un dv in Russia poco prima della rivoluzione scoppiata nell'ottobre del 1917. Ripercorre quindi tutti gli avvenimenti che hanno portato alla fine dell'ultima dinastia di Zar.Siamo aldi questa fantastica serie che ha avuto un successo internazionale. I personaggio sono catapultati, in cui l'apertura di un nuovo centro commerciale 'Starcourt Mall' non sarà di certo l'unica novità...tutto infatti cambierà! Sarà possibile guardarlaTerza stagione della serie tv cheper una trama a dir poco appassionante: dopo l'arresto di uno di loro, una banda è costretta a riunirsi per liberare il loro compagno, stavolta con nuovi alleati.il quarto capitolo della relazione poliamorosa che riguarda Jack, Emma e la giovane studentessa Izzi. Non si sa ancora molto sulla trama, ma si pensa che gran parte della stagione sarà incentrata sui filoni iniziati e mai conclusi nelle passate stagioni.In uscita il prossimo 26 luglio, questa sarà la settima ed ultima stagione della serie cheSe Piper sta cercando di costruirsi un futuro fuori dal carcere, per le altre ragazze continua la vita da detenute:Quale sarà invece il destino di Taystee? Insomma, non vediamo l'ora di vederla.Torna laSeiya e i Cavalieri dello Zodiaco giurano fedeltà e protezione alla reincarnazione della dea Atena poiché forze malvagie sono intenzionate a distruggere l'umanità.Scopriamolocon questa prima stagione.