Senorita di Shawn Mendes e Camila Cabello: testo, traduzione e video

Testo Señorita Shawn Mendes

Uscito il 21 giugno su tutti i digital store a livello mondiale, è spiccato in testa a tutte le classifiche spopolando anche sui social raggiungendo quindi una fama mondiale.è quindi la colonna sonora del rapporto (ancora) di amicizia tra i due giovani talenti del panorama musicale,. Trasmesso in anteprima il 20 giugno su YouTube, il video ha subito suscitato un grande dubbio tra i fan riguardo un ipotetico bacio tra i due durante le riprese, anche se come detto si tratta ancora di una semplice supposizione. Se tra i due ci sia solo amicizia o una vera e propria relazione, non è dato saperlo. Ma possiamo parlare della canzone, molto romantica. Vi proponiamo il testo, il video e la traduzione in italiano.“I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need yaBut every touch is ooh la la laIt's true, la la laOoh, I should be runningOoh, you keep me coming for youLand in MiamiThe air was hot from summer rainSweat dripping off meBefore I even knew her name, la la laIt felt like ooh la la laYeah noSapphire moonlightWe danced for hours in the sandTequila sunriseHer body fit right in my hands, la la laIt felt like ooh la la la, yeahI love it when you call me señoritaI wish I could pretend I didn't need youBut every touch is ooh la la laIt's true, la la laOoh, I should be runningOoh, you know I love it when you call me señoritaI wish it wasn't so damn hard to leave youBut every touch is ooh la la laIt's true, la la laOoh, I should be runningOoh, you keep me coming for yaLocked in the hotelThere's just some things that never changeYou say we're just friendsBut friends don't know the way you taste, la la la'Cause you know it's been a long time comingDon't you let me fallOoh, when your lips undress meHooked on your tongueOoh love, your kiss is deadlyDon't stopI love it when you call me señoritaI wish I could pretend I didn't need youBut every touch is ooh la la laIt's true, la la laOoh, I should be runningOoh, you know I love it when you call me señoritaI wish it wasn't so damn hard to leave yaBut every touch is ooh la la laIt's true, la la laOoh, I should be runningOoh, you keep me coming for youAll along I've been coming for youAnd I hope it meant something to youCall my name, I'll be coming for youComing for you, coming for you, coming for youFor you (ooh, she loves it when I come)For youOoh, I should be runningOoh, you keep me coming for you”Qui di sotto la traduzione:“Adoro quando mi chiami signorinavorrei che fingessi di non aver bisogno di tema ogni tocco è ooh la la laè vero la la laoooh dovrei correreoooh continui a farmi venire da tesono atterrata a Miamil’aria era molto calda a causa della pioggia estivail sudore mi scivolava addossopersino prima che io conoscessi il tuo nome la la lami sono sentita tipo oooh la la layeah nooouna luna di zaffiroabbiamo ballato per ore sulla sabbiaun tequilail tuo corpo si adatta perfettamente alle mie mani la la lami sento tipo oooh la la la yeahAdoro quando mi chiami signorinavorrei fingere di non aver bisogno di tema ogni tocco è ooh la la laè un vero la la laoooh dovrei correreoooh continui a farmi venire da teoooh mi piace quando mi chiami signorinavorrei che non fosse così difficile lasciartima ogni tocco è ooh la la laè vero la la laoooh dovrei correreoooh continui a farmi venire da techiuso in hotelecco qualcosa che non è mai cambiatotu dici che siamo solo amicima gli amici non provano queste cose la la laperché è passato un po’ di temponon lasciarmi andareooh quando le tue labbra mi spoglianosono dipendente dalla tua linguaooh amore, il tuo bacio è mortalenon fermartiAdoro quando mi chiami signorinavorrei che fingessi che non aveva bisogno di tema ogni tocco è ooh la la laè vero la la laoooh dovrei correreooh tu sai che adoro quando mi chiami signorinavorrei che non fosse così difficile lasciartima ogni tocco è ooh la la laè vero la la laoooh dovrei correreoooh continui a farmi venire da tetutto da solo sono tornato da tee io spero che significhi qualcosa per techiama il mio nome e verrò da teverrò da te, verrò da te. verrò da te (oooh tu ami quando vengo)per teoh dovrei correre viama continui a farmi venire da te”, originario del Canada, acquista fama a livello mondiale con l'uscita di “Stitches” nel 2015 che ad oggi conta più di un miliardo di visualizzazioni. Per promuovere il proprio disco ha iniziato un tour lo scorso sette marzo, che si sta tutt'ora svolgendo a livello internazionale., che ha dedicato anche un post all'amico e collaboratore da ormai cinque anni, ha ottenuto grande successo con il suo singolo “Havana” nel 2017. Il video conta ad oggi un miliardo e mezzo di visualizzazioni, ma non è il suo unico successo internazionale: “Never be the same”del 2018, conta ad oggi più di 190 milioni di stream su YouTube. Il nuovo singolo è inoltre disponibile in tutte le maggiori radio da venerdì 28 giugno 2019.