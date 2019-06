Polynesia di Gazzelle: testo, parole, video e significato

Polynesia di Gazzelle: testo e parole

Polynesia di Gazzelle, il significato della canzone

Gazzelle, chi è e biografia

Annunciato via social dallo stesso giovane cantautore nato e cresciuto a Roma, è disponibile su tutte le piattaforme digitali di musica in streaming. Dalle 14.30 dello stesso giorno è disponibile anche un interessante, che racconta della vita dell'omonimo cantante nel 2049, in cui sembra proprio che l'ormai anziano Gazzelle stia tentando di tornare nel passato proprio per impedire alla sua giovane versione di compiere una scelta che non farà altro che rovinare la sua vita. Ma andiamo adesso ad analizzare il testo di questo brano.Qui di seguito il testo riportato:“Delle cose che dici ne conosco la metàE di tutti i tuoi amici me ne importa la metàE di quello che ho dentro te ne ho dato la metàE di quello che ho perso, tu ne hai vinto la metàE cos’è che ti guardi, non mi riconosci più?E però quella faccia me l’hai regalata tuCome faccio a spiegarti che oramai non ti odio più?Come faccio a aggrapparmi al fatto che non ti amo più?La luna di notte non ci scalda piùLe bombe alla crema, i morsi sulla schienaLa televisione, la tua depressione, il telegiornaleTi giuro, amoreNon mi va di andare al mareNon mi va, ah, la PolynesiaNon mi va di fare le cose soltanto per fareFantasticareDelle cose che penso, ne conosci solo un po’E di quello che voglio n’esaudisci solo un po’E di quello che hai dentro, te ne ho tolto solo un po’E di quello che hai perso non ne ho vinto neanche un po’E cos’è che ti guardi? Non mi vedi neanche piùE però quegli sguardi me li hai regalati tuCome faccio a spiegarti che oramai non mi odio più?Come faccio a aggrapparmi al fatto che non mi amo più?La luna di notte non ci scalda piùLe bombe alla crema, i morsi sulla schienaLa televisione, la tua depressione, il telegiornaleTi giuro, amoreNon mi va di andare al mareNon mi va, ah, la PolynesiaNon mi va di fare le cose soltanto per fareFantasticareFantasticare, e fare le cose nel modo idealeDimenticarti, dimenticareChe una volta era tutto specialeNon mi va di andare al mareNon mi va, ah, la PolynesiaNon mi va che arrivi l’estate e puoi fare coseVoglio scappareNon mi va di andare al mareNon mi va, ah, la PolynesiaNon mi va di fare le cose soltanto per fareFantasticareFantasticare, fan-fantasticare, fantasticareAh-ah-ah-ah, ah-ah, ah-ah.”Ma di cosa ci vuole parlare il nostro Gazzelle con questo brano? L'artista romano inizia, come ogni testo indie che si rispetti, parlando di una storia d'amore che si è da poco conclusa, dicendoci poi che in questa relazione nessuno dei due aveva mai compreso a pieno l'altro, non interessandosi quindi spesso della vita del proprio partner.Nel ritornello invece, il tema sembra subire una deviazione, spostandosi infatti sulla voglia del cantante stesso di non seguire la massa nel compiere le proprie scelte, prendendo quindi una strada diversa ed originale come l'indie ci ha sempre insegnato a fare (Non mi va, ah, la Polynesia, non mi va di fare le cose soltanto per fare).Gazzelle, nome d'arte di Flavio Bruno Pardini, nato a Roma il 7 dicembre 1989, è ormai un esponente importante dell'indie pop italiano: cresciuto con i suoi compagni di classe Dark Wayne Santana e Tony Effe (componenti della Dark Polo Gang) nel quartiere Prati a Roma, ha cominciato a suonare nei cosiddetti “localini” della capitale con il proprio nome, fin quando - storpiando per gioco il nome di un noto modello di scarpe - nel 2016 arrivò a creare lo pseudonimo con cui oggi è da tutti conosciuto. Nel novembre del 2018 è uscito il suo ultimo disco, “Punk”, che ha segnato il suo ingresso tra i grandi della musica italiana.