Universale di Benji e Fede: testo, video e significato

Alla mezzanotte del 26 ottobre 2018 i due artisti hanno rilasciato su Spotify il loro primo singolo inedito del nuovo album "Siamo Solo Noise Limited Edition", che verrà pubblicato il 2 novembre per Warner Music.

Universale, questo il titolo della nuova canzone, già destinata a diventare una hit.

Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla nuova traccia dei giovani cantanti.

Video di Universale di Benji e Fede

Testo di Universale di Benji e Fede

Sei salita sul mio cuore senza obliterareti ho scattato una foto ed è venuta maleanche se so come ti sta il mio sorriso addossoche senza filtro fa lo stesso effetto

Andiamo dritti fino alla centrale

nessun riparo sotto il temporale

tanto lo sai come si sta quando non chiedi aiuto

ma noi balliamo anche sotto il diluvio

universale.

L’amore non ha mai una legge universale

lo sai il linguaggio della pelle è universale

non si può spiegare

come la fine di Marilyn quella di un film universale

anche se il tempo passa e non lo puoi fermare

noi due a mezz’aria con il mondo che scompare

non si può spiegare come con l’anima

come il Dna

Ho letto che il pericolo più grande è non rischiare

ma se mi guardi con quegli occhi rischio di affondare

tanto lo so come si sta in mezzo a questo mare

sos vienimi a salvare

E se il futuro ci farà tremare

e se il destino cambierà le strade

tanto lo sai

Come si sta anche se chiedi aiuto

ma noi balliamo anche sotto il diluvio

universale

L’amore non ha mai una legge universale

lo sai il linguaggio della pelle è universale

non si può spiegare

come la fine di Marilyn quella di un film universale

anche se il tempo passa e non lo puoi fermare

noi due a mezz’aria con il mondo che scompare

non si può spiegare come per l’anima

o il Dna

Come le luci spente dopo mezzanotte

come la prima vera notte con te

come la stella polare le zanzare in estate

universale universale

E questo vento non ci può spostare

stringimi forte sotto il temporale

Tanto lo sai come si sta quando non chiedi aiuto

ma noi balliamo anche sotto il diluvio universale

L’amore non ha mai una legge universale

lo sai il linguaggio della pelle è universale

non si può spiegare

come la fine di Marilyn quella di un film universale

anche se il tempo passa e non lo puoi fermare

noi due a mezz’aria con il mondo che scompare



Significato di Universale il nuovo singolo di Benji e Fede

I due giovanissimi cantanti di Modena hanno rilasciando dichiarazioni e interviste. Ecco come hanno commentato la nuova traccia: "L'amore non ha mai una legge Universale. È senza confini, senza distinzione di sesso, senza colore o razza. L'amore è il filo conduttore che ci accomuna tra tutte le nostre diversità e unicità: è quello che unisce un uomo a una donna o a due persone dello stesso sesso, una persona anziana a chi la cura, un bambino alla sua mamma, un uomo al suo animale. Ed è proprio per questo che è nata Universale, per dire la nostra riguardo a una questione che tocca ognuno di noi, perché l'amore è in ogni cosa che viviamo, perché forse viviamo proprio grazie a quello."