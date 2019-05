Elisa e Carl Brave, Vivere tutte le vite: testo e significato della canzone

Continuano i duetti di Elisa, che questa volta sceglie Carl Brave per il terzo singolo intitolato “Vivere tutte le vite” ed estratto dall’album “Diari Aperti”. Il testo è un inno alla vita e un invito ad amarla così com’è. Ovviamente l'uscita della canzone è strategica, infatti già si vuole proporre come nuovo tormentone estivo; ma ce la farà?

Scopriamo insieme il testo completo e qualche curiosità sulla canzone e sul nuovo video, attualmente presente nelle tendenze di Youtube Italia, dell'insolito duo Elisa - Carl Brave.

La nuova canzone di Elisa e Carl Brave: tutto quello che c'è da sapere

Da venerdìil brano è su tutte le radio ed è già molto amata dagli ascoltatori, questo naturalmente anche grazie alla presenza di, noto cantante indie della musica italiana. Dopo l’ultimo duetto con, la cantante friulana punta su un altro dei grandi di questo genere, dando vita ad unae dal significato profondo.Il testo della canzone è incentrato sulla, di non voler per forza vincere ogni sfida, di accettare le sconfitte e di prendere la vita così com’è.Anche ilè molto significativo con Elisa e Carl Brave che sono diventati une viaggiano sopra unatra le vie ricoperte dal testo della canzone.Nella copertina sono raffiguratee una; questo anche in riferimento alla frase presente nel testo: ‘Andiamo al sushi e tu ti mangi gli edamame, io che so’ andato pe’ una vita a amatriciane’.Il videoclip termina con, quasi in riferimento alla canzone “” o proprio "", entrambe canzoni del cantante romano.

"Vivere tutte le vite" di Elisa e Carl Brave: il testo

Stesi alla luce del giornoCon gli occhi annegati nel mondoSenza più malinconiaChe mi porti viaNeanche l’ideaE non c’è niente che cambiereiCi stavo già pensando da un po’Da quando non mi importa più di quello che non hoChe non hoE non voglioVivere tutte le viteVedere ogni posto nel mondoFingere tutte le volteEsser sempre forteUscirne senza graffi sulla pelleE non sapere più cos’è la fineVedere ogni limite e farsi più sottileSempre più deboli le mie paureNon lasciarmi sfuggire neanche una foglia che si muove

E t'ho beccata in quel baretto semi vuoto

e ti squizzavo in mezzo ai fianchi di un barolo

non mi hai guardato ma mi hai visto e manco poco

che c'è un piccione con un mezzo calcio a vuoto

poi ti parte in fuori gioco ruba un bacio e te lo porta

lei dice fuori corso beve a goccia un po' di Moscow Mule

in radio c'era "Posso posso posso posso"

ti metterei 200.000 like a quella foto

corso Trieste, piccola peste, c'hai 18 anni, CBCR

ti sta una crema il tuo dialetto di Cremona

si abbina bene, bene a quello mio di Roma

te faccio un fischio, uno squillo e scendi

mi prende in giro, fa gne gne gne gne

andiamo al sushi e tu ti mangi gli edamame

io che so' andato pe' una vita a amatriciane

spero che se appare il privato sul cellulare

rispondi tu

E non voglio

Vivere tutte le vite

Vedere ogni posto nel mondo

Fingere tutte le volte

Esser sempre forte

Uscirne senza graffi sulla pelle

E non sapere più cos’è la fine

Vedere ogni limite e farsi più sottile

Sempre più deboli quelle paure

Non lasciarmi sfuggire neanche una foglia

Lo sai cos’è

È che non c’è niente da perdere

Lo sai cos’è, lo sai cos'è

E troppo più grande di te

La devi prendere

Così com'è, così com'è

Non voglio

Vivere tutte le vite

Vedere ogni posto nel mondo

Fingere tutte le volte

Esser sempre

e forte

Uscirne senza graffi sulla pelle

Vedere ogni limite e farsi più sottile



Sempre più deboli le mie paureNon lasciarmi sfuggire neanche una foglia che si muove.