Sanremo 2021, le indiscrezioni e gli spoiler sui cantanti in gara (e gli esclusi)

L’non si è ancora arrestata ma non fermerà di certo il, ormai arrivato alla sua 71esima edizione. Dopo il successo dello scorso anno, a prendere le redini della kermesse saranno ancora una voltae l’immancabile. Curiosi di conoscere lesui cantanti in gara e chi è stato escluso? Vediamo insieme i nomi.non si può annullare e quello della prossima edizione sarà sicuramente un festival tutto nuovo, piùe soprattutto a. Nel corso di una conferenza stampa tenuta ad ottobre dal direttore artistico Amadeus sono state svelate le date della 71esima edizione: pare che la kermesse slitti di un mese, rispetto alle solite date, e si posizioni nelle serate. Negli ultimi giorni, inoltre, sono anche state smentite leche prevedevano un cambio di location dopo l’emergenza sanitaria: anche il prossimo anno il festival avrà luogo presso iled è stata confermata la presenza del(che farà un tampone prima dell’ingresso).Come ogni anno i circuiti della gara musicale più famosa d’Italia saranno due e coinvolgerannogià conosciuti. Nello specifico la categoria giovani interesserà 8 nuovi talenti e la categoriaben. La presentazione ufficiale dei big avverrà nel corso della finale di Sanremo Giovani in programma prevista per, giovedì 17 dicembre, in prima serata su Rai Uno. Alcuni nomi, però, si sanno già: pare che a salire sul palco dell’Ariston saranno soprattutto giovani artisti molto conosciuti. Daconad, da, da. Come riportato da Bloglive.it, invece, la vecchia guardia sarebbe rappresentata dama anche dacone i. Ecco la lista completa dei possibili cantanti pubblicata sul web: Anna Tatangelo, Annalisa, Arisa, Bugo, Colapesce con Dimartino, Comacos, Fedez con Michielin, Fulminacci, Gaia, Gazzè, Peyote, Giò Di Tonno, Joe Evan, Lola Ponce, Malika, Maneskin, Noemi, Nomadi, Nunzia De Girolamo, Patty Pravo con Vasco Brondi, Renga, Stato Sociale.In attesa di ricevere le conferme diche saliranno sul palco dell’Ariston a marzo, sul web sono stati svelati anche i nomi dei cantanti che sono stati esclusi e che non ci saranno quest’anno. Dopo la lite cult avuta conera intenzionato a presentare alla commissione musicale di Sanremo un brano con cui partecipare alla gara. Sebbene fosse convinto cheavrebbe accettato il suo brano, dopo la presentazione alla commissione è stato scartato perché - come raccontato a Rocktol.it - Amadeus avrebbe escluso il cantante “per scelta artistica”. Sui, invece, i più giovani hanno deciso di comunicare ai propri fan la loro assenza: è il caso diche in un post su Instagram ha scritto: “Non ci sarò. Non vi nascondo che mi avrebbe fatto piacere esserci, ma è giusto così. Ogni artista ha il proprio messaggio da comunicare e ha il diritto di presentarlo in un festival come questo. Non c'è mai un vincitore o uno sconfitto. Fino a quando avremo la libertà di esprimerci nessuno potrà mai ferirci. È giusto che ci sia spazio per tutti”., invece, sotto alla presentazione del suo nuovo singolo ha aggiunto una osservazione: “Aggiungo una nota che non vuole essere polemica ma solo un gesto di onestà per il mio pubblico che con tanta pazienza aspetta questo lavoro da più di un anno. Mi state chiedendo se ci sarò anche io a Sanremo 2021 e tanti di voi mi scrivono in trepidante attesa. Ci tengo io a dirvelo in prima persona: per questa edizione la risposta è no”. Secondo alcune indiscrezioni, infine,non avrebbero presentato i pezzi e dunque sarebbero stati esclusi dalla gara.