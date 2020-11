Maratona Harry Potter: date, orari e canale fino a dicembre 2020

Maratona di Harry Potter: quando vederla, a che ora e su quale canale

• Giovedì 12 Novembre: Harry Potter e la pietra filosofale

• Giovedì 19 Novembre: Harry Potter e la camera dei segreti

• Giovedì 26 Novembre: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

• Giovedì 3 Dicembre: Harry Potter e il calice di fuoco

• Giovedì 10 Dicembre: Harry Potter e l’Ordine della fenice

• Giovedì 17 Dicembre: Harry Potter e il principe Mezzosangue

• Giovedì 24 Dicembre: Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1

• Giovedì 31 Dicembre: Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2



Credit by: Movie-Screencaps Il maghetto più famoso del mondo che ha stregato con i suoi incantesimi intere generazioni sta per tornare sul piccolo schermo. Per regalare qualche ora di svago e di spensieratezza a tutti, in un momento triste e difficile come questo,ha deciso di trasmettere tutti gliche hanno come protagonistae i suoi compagni, alle prese con le più disparate avventure nellaGuarda anche:Tra incantesimi, professori bizzarri e competizioni magiche fra le quattro casate della scuola, riusciràcon l’aiuto dei suoi fedeli amici, a sconfiggere il terribile? Per sognare ad occhi e fantasticare su tutte le disparate peripezie che coinvolgeranno i piccoli maghi,trasmetteràin prima serata, gli otto film della saga che accompagneranno il loro affezionato pubblico ogni settimana fino all’ultimo giorno dell’anno: