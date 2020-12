Sanremo 2021, i 26 cantanti big in gara e le canzoni: da Fedez ai Maneskin

I big di Sanremo 2021: la lista completa e le canzoni in gara

Francesco Renga - “Quando trovo te”

- “Quando trovo te” Coma_Cose - “Fiamme negli occhi”

- “Fiamme negli occhi” Gaia - “Cuore amaro”

- “Cuore amaro” Irama - “La genesi del tuo colore”

- “La genesi del tuo colore” Fulminacci - “Santa Marinella”

- “Santa Marinella” Madame - “Voce”

- “Voce” Willy Peyote - “Mai dire mai (La locoura)”

- “Mai dire mai (La locoura)” Orietta Berti - “Quando ti sei innamorato”

- “Quando ti sei innamorato” Ermal Meta - “Un milione di cose da dirti”

- “Un milione di cose da dirti” Fasma - “Parlami”

- “Parlami” Arisa - “Potevi fare di più”

- “Potevi fare di più” Gio Evan - “Arnica”

- “Arnica” Maneskin - “Zitti e buoni”

- “Zitti e buoni” Malika Ayane - “Ti piaci così”

- “Ti piaci così” Aiello - “Ora”

- “Ora” Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band - “Il farmacista”

- “Il farmacista” Ghemon - “Momento perfetto”

- “Momento perfetto” La rappresentante di lista : “Amare”

: “Amare” Noemi - “Glicin”

- “Glicin” Random - “Torno a te”

- “Torno a te” Colapesce e Dimartino - “Musica leggerissima”

- “Musica leggerissima” Annalisa : “Dieci”

: “Dieci” Bugo - “E invece sì”

- “E invece sì” Lo Stato Sociale - “Combat pop”

- “Combat pop” Extraliscio feat. Davide Toffolo - “Bianca luce nera”

- “Bianca luce nera” Francesca Michielin e Fedez- “Chiamami per nome”

Sanremo giovani 2021: i nomi dei finalisti

Gaudiano : “Polvere da sparo”

: “Polvere da sparo” Avincola : “Goal!”

: “Goal!” Folcast : “Scopriti”

: “Scopriti” Hu : “Occhi Niagara”

: “Occhi Niagara” I Desideri : “Lo stesso cielo”

: “Lo stesso cielo” Le Larve : “Musicaeroplano”

: “Musicaeroplano” M.e.r.l.o.t. : “Sette volte”

: “Sette volte” Davide Shorty : “Regina”

: “Regina” WrongOnYou : “Lezioni di volo”

: “Lezioni di volo” Greta Zuccoli: “Ogni cosa sa di te”

Fonte foto: Instagram @fedez Ieri sera in prima seratadedicata alla scelta degli otto cantanti per la categoria Nuove Proposte, e proprio durante lo show,, che condurrà anche la prossima edizione del Festival della Canzone Italiana,Alcuni nomi erano già noti, soprattutto quelli dei grandi esclusi, come Morgan, ma altri invece hanno: scopriamo quindiL’edizione di Sanremo 2020: il web e ovviamente i social sono rimasti inondati per settimane dai, che probabilmente ha avuto più successo rispetto alla versione originale. Quindi, soprattutto visto che Amadeus ha schierato una formazione di Big davvero interessante:Diamo quindi uno sguardo anche, che proprio ieri ha visto annunciare i nomi di coloro che