Amici 2020, si forma la classe di allievi della ventesima edizione

Fonte Foto Instagram @amicifanspageTorna finalmente l'appuntamento con la scuola più amata d'Italia.è andata in onda su Canale 5 la prima puntata dellacon il consueto speciale del sabato pomeriggio, come sempre condotto da. Per l'occasione la padrona di casa ha voluto in studiodella scuola del programma, affinché passassero simbolicamente il 'testimone' ai nuovi arrivati.In questo primo speciale del sabato pomeriggio i nuovi allievi di Amici si sono simbolicamente seduti al posto di quei talenti che negli anni scorsi ce l'hanno fatta, lasciando il segno nella storia del programma. DaQuest'anno sono solo, ma fino ad ora sono 15 gli allievi che hanno occupato il loro posto. Per la categoria delsono riusciti a conquistare il loro posto nella scuola dieci ragazzi: Arianna Gianfelici, Luca Marzano (Aka7even), Esa Abrate, Giovanni Damian (Sangiovanni), Federica La Rocca, Giulio Musca, Letizia Bertoldi (La Lirica), Leonardo La Macchia (Elle), Raffaele Renda, Carlo Evandro Ciaccia. Per la categoria delinvece sono stati cinque i fortunati a essere stati scelti dal corpo docenti della scuola: Samuele Barbetta, Martina Miliddi, Rosa Di Grazia, Giulia Stabile, Riccardo Guarnaccia.In questadel programma sono due leche andranno ad arricchire con il loro talento il corpo docenti del talent di Maria De Filippi. Dietro la, insieme ai volti storici di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, si è seduta, una delle voci più amate del panorama musicale italiano, che prenderà il posto di Stash. Accanto alle veterane dellaAlessandra Celentano e Veronica Peparini al posto di Timor Steffens vedremo inveceche andrà in onda. Ilmostrerà gli allievi impegnati nello studio delle discipline e racconterà la loroall’interno della scuola di Amici. Giorno dopo giorno sarà possibile conoscere meglio gli alunni della nuova classe che sono riusciti a conquistare un banco e che costantemente, con sacrificio e dedizione, dovranno lottare per difenderlo.della ventesima edizione riguarda le dinamiche tra gli allievi. Quest'anno: ogni studente dovrà mantenere il proprio banco con impegno, studio, fatica e ovviamente talento.