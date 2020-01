Sanremo 2020: i cantanti e le canzoni in gara

Sanremo 2020, tutti i cantanti e le canzoni

Achille Lauro - Me ne frego

Alberto Urso - Il sole a est

Anastasio - Rosso di rabbia

Bugo e Morgan – Sincero

Diodato - Fai rumore

Elettra Lamborghini – Musica, e il resto scompare

Elodie – Andromeda

Enrico Nigiotti - Baciami adesso

Francesco Gabbani – Viceversa

Giordana Angi - Come mia madre

Irene Grandi - Finalmente io

Junior Cally - No grazie

Le Vibrazioni - Dov'è

Levante - Tiki Bom Bom

Marco Masini - Il confronto

Michele Zarrillo - Nell'estasi o nel fango

Paolo Jannacci - Voglio parlarti adesso

Piero Pelù - Gigante

Pinguini Tattici Nucleari - Ringo Starr

Rancore - Eden

Raphael Gualazzi – Carioca

Riki - Lo sappiamo entrambi

Rita Pavone – Niente, Resilienza 74

Tosca - Ho amato tutto

“Quella che farò non sarà e non potrà essere una kermesse come quelle viste finora. Ci sarà spazio per l’improvvisazione ma soprattutto alle sorprese” ha detto cosìa fine dicembre presentando i cantanti della. Solo ieri, durante unaper la Lotteria Italia de I soliti ignoti, ha annunciato la presenza di altri due big,Da 22 i concorrenti passano così a 24, una delle tante novità del Festival di Amadeus.Durante la presentazione tutti isi sono presentati in studio del loro “diretúr” divisi in blocchi e ognuno è entrato sul sottofondo di una delle canzoni più famose realizzate nelle rispettive carriere. Ecco l’elenco dei cantanti in gara e le rispettive canzoni.Noto per i suoi lavori nell'underground hip hop, ha preso parte alla 69ª edizione del Festival di Sanremo, con il brano Rolls Royce. È inoltre considerato il pioniere della samba trap, una variante della trap in chiave latina.Cantante, tenore e polistrumentista è stato vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. A settembre ha inoltre vestito i panni di coach della squadra blu della prima edizione di Amici Celebrities, in onda in prima serata su Canale 5.Cantautore e rapper è vincitore della dodicesima edizione di X Factor. La sua passione per il rap e il freestyle lo portano nel 2015 a pubblicare, con il nome d'arte di Nasta, i suoi primi singoli su YouTube.Bugo, pseudonimo di Cristian Bugatti, è considerato da più parti come il pioniere di un nuovo cantautorato italiano. Salirà sul palco insieme all’amico Morgan, anche lui cantautore, polistrumentista, compositore, scrittore e personaggio televisivo.Non è un volto nuovo per Sanremo: ha già partecipato nel 2018 con il brano Adesso, interpretato in coppia con il trombettista Roy Paci, classificandosi all'ottavo posto. Nel 2019 è salito sul palco per duettare con Ghemon.Nnel 2016 ha partecipato al Super Shore, trasmesso in Spagna e America Latina e sempre nello stesso anno è stata tra i protagonisti del docu-reality di MTV #Riccanza posando per le pagine di Playboy Italia. Dall’anno precedente coach di The Voice of Italy, è considerata la queen del twerk dopo la canzone Pem Pem.Si è classificata seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo il premio della critica Vodafone e il premio RTL 102.5. Ha pubblicato due album e sul palco di Sanremo ha cantato nel 2017 «Tutta colpa mia ».Il successo arriva nel 2009 con la partecipazione ad Amici, edizione vinta da Emma Marrone, dove si autoelimina per amore. Dopo il terzo posto nel 2017 al Festival di Sanremo, torna sul palco dell’Ariston nel 2018 per un duetto con i The Kolors e l’anno successivo partecipa con il suo brano Nonno Hollywood.Nel corso della sua carriera ha vinto per due volte il Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2016, anno in cui ha vinto come esordiente nella categoria "Nuove Proposte" con il brano Amen e nel 2017 nella categoria "Big" con il brano Occidentali's Karma.Cantautrice italiana con cittadinanza francese. Si è classificata seconda alla diciottesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo il premio della critica TIM.Ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo, raggiungendo il secondo posto nel 2000 con il brano La tua ragazza sempre. Ha inoltre preso parte, come cantante, a sei edizioni del Festivalbar, conquistando due volte il podio e vincendo il Premio Radio.Ha iniziato la propria attività musicale con la partecipazione a un concorso della casa discografica Honiro Label. Il 10 gennaio 2017 è stato pubblicato il suo primo singolo Alcatraz. Dopo l'uscita del suo primo album il rapper firma un contratto con la pluripremiata casa discografica Sony Music Italia.Il gruppo è composto dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina, principale compositore, il chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda. La formazione ha incluso per un periodo Emanuele Gardossi, che ha sostituito Castellani dal febbraio del 2008 fino alla pausa dichiarata dalla band nel 2012.Cantante e scrittrice, è stata giudice di X Factor. Nel novembre 2017, in un'intervista per il settimanale "Chi", dichiara di essere legata sentimentalmente al cantautore Diodato. Tuttavia nel 2019 rivela di essere nuovamente single.Cantautore e pianista italiano, vincitore del Festival di Sanremo 2004 con L'uomo volante; in precedenza vinse la categoria Novità della stessa rassegna nel 1990 con Disperato.Cantante e chitarrista precoce, ha suonato in alcuni gruppi della scena progressive rock italiana, ottenendo successo da solista con la vittoria al Festival di Castrocaro nel 1979 e al Festival di Sanremo 1987 nella sezione Nuove Proposte.Musicista, compositore e arrangiatore italiano, figlio del noto cantautore milanese Enzo Jannacci. Jazzista eclettico, suona il pianoforte, la fisarmonica e il basso.È cofondatore del gruppo rock Litfiba. Oltre che per l'attività artistica è conosciuto per l'impegno politico profuso attraverso la musica, i testi delle sue canzoni, i concerti e gli atteggiamenti che mostra in pubblico.Il gruppo nato nel 2010 a Bergamo ha pubblicato quattro album. Dopo il successo del tour del 2019 sono tra i protagonisti del festival.Ha preso parte al Festival di Sanremo 2019 (nonostante non sia annoverato tra i cantanti in gara), insieme al cantautore Daniele Silvestri, con il brano Argento vivo, classificatosi sesto ma vincendo il Premio della Critica, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.Cantautore e pianista, è stato vincitore della categoria Giovani del Festival di Sanremo 2011 con Follia d'amore e, nello stesso anno, secondo all'Eurovision Song Contest, ha ottenuto la seconda posizione al Festival di Sanremo 2014 con Liberi o no in collaborazione con The Bloody Beetroots.Dopo aver concluso gli studi, ha aperto uno studio di design, abbandonato tuttavia per iniziare il percorso ad Amici di Maria De Filippi. Ad un anno dalla tragedia del terremoto del Centro Italia, Riki devolve il premio della vittoria ottenuto ad Amici di Maria De Filippi alla popolazione di Amatrice.Fu soprannominata Pel di carota per via del colore rosso della sua capigliatura. Ha pubblicato i suoi dischi in tutto il mondo, incidendo in sette lingue diverse, ed è una delle otto cantanti pop italiane a essere entrate in classifica in Gran BretagnaCantante e attrice, ha vinto Sanremo nel 1996 con la canzone “Vorrei incontrarti fra cent’anni”. Nel 1997 partecipa a Sanremo con il brano Nel respiro più grande, scritto da Susanna Tamaro e musicato da Ron e in primavera esce il suo quarto album Incontri e passaggi.