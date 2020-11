Vent'anni dei Maneskin: testo, audio e cosa significa

Vent’anni: il testo del nuovo singolo dei Maneskin

Maneskin, Vent’anni: il significato

Fonte foto: Facebook Dopo tanti mesi di silenzio,. Infatti questo non è che l’inizio del loro nuovo progetto discografico, atteso a breve, soprattutto perchédato che il loro ultimo disco, “”,Dunque, grande ritorno con un pezzo pregno di significato: scopriamo insieme cosa hanno voluto dire i ragazzi dei Maneskin con questo nuovo singolo.Prima di scoprire il significato che si nasconde nel testo,Io c’ho vent’anniperciò non ti stupire se dal niente faccio drammiho paura di lasciare al mondo soltanto denaroche il mio nome scompaiatra quelli di tutti gli altrima c’ho solo vent’annie già chiedo perdonoper gli sbagli che ho commessoma la strada è più dura quando stai puntando al cieloquindi scegli le cose che sono davvero importantiscegli amore o diamantidemoni o santiE sarai pronto per lottareoppure andrai viae darai la colpa agli altrio la colpa sarà tuacorrerai diretto al soleoppure verso il buiosarai pronto per lottareper cercare sempre la libertàe andare un passo più avantiessere sempre verospiegare cosa è il colorea chi vede bianco e neroandare un passo più avantiessere sempre veroe prometti domani a tutti parlerai di mee anche se ho solo vent’anni dovrò correreIo c’ho vent’annie non mi frega un ****c’ho zero da dimostrarvinon sono come voi che date l’anima al denarodagli occhi di chi è purosiete soltanto codardie andare un passo più avantiessere sempre verospiegare cosa è il colorea chi vede bianco e neroe andare un passo più avantiessere sempre veroe prometti domani a tutti parlerai di mee anche se ho solo vent’anni dovrò correreper meE sarai pronto per lottareoppure andraie darai la colpa agli altrio la colpa sarà tuacorrerai diretto al soleoppure verso il buiosarai pronto per lottareper cercare sempre la libertàE c’hai vent’anniti sto scrivendo adessoprima che sia troppo tardie farà il male il dubbiodi non essere nessunosarai qualcuno se resterai diverso dagli altrima c’hai solo vent’annidurante un’intervista a Rolling Stone : “Ho scritto secondo due punti di vista, il mio di adesso, Damiano ventenne, ma anche immaginando di avere tra 50 e 60 anni, l’età di mio padre, per parlarmi e dirmi le cose che un ventenne vorrebbe sentirsi dire. - Spiega David - La speranza è di accorciare il gap generazionale, perché i vent’anni riguardano tutti, forse certe emozioni e paure alla nostra età si provano in modo più amplificato ma tanti adulti sui social ci hanno detto che le vivono tutt’ora”. Ma, andando avanti nel testo spiccanoci avete insegnato solo a odiare, vogliamo rimediare ai vostri errori. “Non è un’accusa a qualcuno. - Continua David - Ci sono molte realtà che non sono rappresentate, siamo molto abituati a farci spaventare o odiare, denigrare quello che non conosciamo. Per il futuro speriamo in un mondo in cui le categorie siano rappresentate in un mondo più equo, senza minoranze schiacciate, che non rimangano nell’ombra”. E in merito a questo: “Gli errori non sono necessariamente riferiti agli adulti, quella di razzismo, omofobia e misoginia è una cultura non generazionale, anche persone della nostra età diffondono odio e commettono abusi”. Ma cosa accadrà dopo? La risposta a questa domanda i Maneskin l'hanno rilasciata a Skytg24 , dichiarando: "Stiamo facendo il nostro ritorno e siamo concentrati su questo. Ci saranno belle sorprese. Ci saranno un cambiamento e tante cose fighe."