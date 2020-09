Ratched, le cose che tutti si stanno chiedendo sulla serie tv Netflix

Mildred Ratched: chi è?

Sarah Paulson tries to see if her Ratched co-stars can identify some medical instruments from the 1940s pic.twitter.com/ZT4IEmcAxC — Netflix (@netflix) September 28, 2020

Una delle serie tv. Di cosa sto parlando? Ratched è una serie televisiva statunitense,Le vicende narrate all’interno della serie, dal quale è stato tratto l’omonimo film, ormai considerato un cult nella storia del cinema.Ma di cosa tratta la serie? Scopriamolo insieme.La storia ruota attorno aper entrare a far parte del team di infermieri che lavorano all'interno di un centro psichiatrico,dove vengono attuate sperimentali pratiche molto cruente per curare la mente umana. L’intera serie è ambientata nel 1947,quindi è quasi unrispetto ai fatti raccontati dal libro e dal film da cui è tratto il personaggio. Infatti lo scopo della serie tv è quello di narrare le vicende della famosa infermiera, soffermandosi proprio su come questa donna sia diventata la crudele governante di un ospedale senza mostrare quasi mai pietà e tolleranza.Una delle cose che per prima si aggiudica l’attenzione degli spettatoriInfatti per quanto riguarda le riprese,è in realtà una fusione di tre diversi luoghi di Los Angeles, tra cui il, che è stato utilizzato per tutti i suoi scatti esterni. Questo splendido ranch è nascosto su oltre 237 mila ettari nelle montagne di Santa Monica, e fu inizialmente costruito, l'uomo responsabile dell'invenzione e del marketing di massa del primo rasoio usa e getta al mondo.È solamente a partire dal 29 luglio 2020 che gran parte del cast è stato annunciato ufficialmente da Netflix. Chi interpreta la famosa infermiera? Dopo il successo nel film, dove possiamo ammirare una impeccabile Louise Fletcher,che ne ha preso il posto nella nuova serie tv di Ryan Murphy. Accanto alla bella infermiera, troviamo nomi importanti come Cynthia Nixon (Gwendolyn Briggs), Judy Davis (Betsy Bucket),(Lenore Osgood) e Jon Jon Briones (Dr. Richard Hanover).La serie tv, dalle terapie aggressive all'inganno fino alla corruzione. L’infermiera in questo contesto diventa dunque una "", del tutto diversa da come ci appare nel libro e nel film che tutti, o quasi, conoscono. Tuttavia, pur trattandosi di un'opera di finzione,Non sono pochi infatti i casi di pazienti che sono stati, o che subivano iniezioni che avevo lo scopo di, o addirittura sono state trovate tracce di persone sottoposte aper cercare di guarire la mente e i loro problemi.