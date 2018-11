L'Amica Geniale: le cose da sapere sulla serie TV

Una Napoli del secondo dopoguerra ha fatto capolino ieri su Rai1, portata in scena brillantemente dal regista Saverio Costanzo che, anche nelle prossime settimane, ci racconterà la storia di Elena e Raffaella . Meglio note come Lenù e Lila, sono le due protagoniste della tetralogia, caso letterario in Italia e nel mondo, scaturito dalla penna di Elena Ferrante: ovviamente stiamo parlando della saga letteraria e dal 27 novembre anche televisiva, L’Amica Geniale. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sull’acclamata serie tv.

L’Amica Geniale in prima serata su Rai1: quando e quante puntate

L’Amica Geniale: cast e retroscena

Elena Ferrante: chi è la scrittrice de L’Amica Geniale?

L’Amica Geniale: ambientazioni e narrazione

L’Amica Geniale: tutte le anticipazioni

Dopo il caso letterario che ha fatto impazzire tutti,finalmente diventa un prodotto televisivo, una serie tv. La risonanza che ha avuto l’intera saga e la sua scrittrice ha fatto in modo che persino la, famosissima emittente televisiva statunitense, si interessasse al progetto e partecipasse come uno dei produttori, insieme a. Dando così vita alla serie tv che ha debuttatocon i primi due episodi, Le bambole e I soldi. Il successo dei libri è stato seguito da uno share incredibile,, e un coinvolgimento dilagante sui social. Ricordiamo quindi che la serie tv, composta da, sarà mandata in onda su Rai1,fino al 18 dicembre, in blocchi da due episodi ogni settimana.Il successo che hanno avuto le prime due puntate di questa nuova serie tv targata HBO, Rai Cinema e Fandango è dovuto ancheche compongono questo telefilm. Lenù e Lila, nonostante, o proprio grazie alla loro tenera età, questo è ciò che sostiene il pubblico e prima fra tutte Elena Ferrante, l’autrice stessa: “I bambini attori ritraggono i bambini come gli adulti immaginano che dovrebbero essere. - così infatti la scrittrice commenta la scelta del cast, e continua - Invece i bambini che non sono attori hanno qualche possibilità di uscire dallo stereotipo, specialmente se il regista è capace di trovare il giusto equilibrio tra realtà e finzione.”La scrittrice si è battuta risolutamente per assegnare le parti delle due giovani protagoniste a, per questo motivo, durante il quale sono stati esaminati bendi tutte le età. In particolare, per scegliere le due protagoniste, i provini sono durati, nei quali sono state provinate diverse bambine in varie scuole di Napoli, e alla fine la scelta è ricaduta su, che interpreta Elena bambina, e, che interpreta la piccola Lila, mentre già pronte sono le loro sostitute per interpretare Lenù e Lila da, rispettivamenteUna menzione a parte è da fare sullache si è vista nei primi due episodi, interpretata da, che è stata particolarmente apprezzata dal pubblico.Dalle sue prime pubblicazioni, l’autrice dietro libri come L’amica geniale ha deciso di tenere nascosta la sua identità., da molti considerato uno pseudonimo, ipotesi però non accreditata dall'autrice stessa. Moltissime le supposizioni, nel corso degli anni, sulla sua vera identità,. La scelta di non rendere pubblica la sua persona è stata più volte difesa e rilanciata dalla stessa Ferranti, la quale è convinta chené di presentazioni promozionali: devono essere percepiti come “”, a cui la presenza dell'autrice non potrebbe aggiungere nulla di decisivo.Sicuramente accanto alle due meravigliose bambine, che anche se non sono attrici professioniste, sono senza dubbiodi questa serie, vi èdi tutto il telefilm:. La gente, il dialetto, le ambientazioni e le atmosfere della meravigliosa città partenopea non sono prepotenti all’interno della serie, ma rendono ancora, nell'ex fabbrica Saint-Gobain: 60mila metri quadrati, nei quali si muovono, ricreano, dov'è ambientata una parte della quadrilogia di Elena Ferrante, L'Amica Geniale. Per la serie tv, diretta da Saverio Costanzo e prodotta da HBO, è stato riprodotto, grazie alla scenografia di Giancarlo Basili, tramite un lavoro tecnicamente ineccepibile con una messa in scena e una resa su schermo davvero notevole.Altra meritatissimi nota di merito è da assegnarer, lodata dai social, che compie un lavoro minuzioso e, adeguando la voce a ogni situazione e accompagnandoci di puntata in puntata.Già dal prossimo martedì, 4 dicembre, ci troveremo davanti gli occhiche avevamo conosciuto nelle due puntate precedenti, bensì. Infatti già dalla prossima puntatasono pronte a prendere il posto delle due piccole protagoniste, star dei primi episodi. Incontreremo di nuovo Lenù e Lila, stavolta alle prese concon l’inizio delo del primo, ma entrambe si cimenteranno anche con, come i primi amori e le prime amicizie fuori dal loro Rione.Non ci resta quindi che attendere di vedere le prossime puntate, che aspetteremo tutti con grande ansia.