Pechino Express 2020: quando va in onda? Canale, giorno e orario

Quando e dove vedere Pechino Express: canale e orario

Pechino Express 2020: le coppie e le sfide

È in onda su Rai 2 l’ottava edizione del reality game,. Il programma, condotto da Costantino Della Gherardesca, consiste in un viaggio di dieci tappe tra Thailandia, Cina e Corea del Sud. Lesono già partite dall’isola incontaminata di Ko Phra Thong, in Thailandia, per arrivare poi a Seoul in Corea del Sud.La loro missione? Affrontare sfide, superare prove e arrivare ai traguardi intermedi e finali prima degli altri. Le 30 telecamere hanno ripreso 5000 ore in 37 giorni nell’autunno 2019! Ecco una panoramica con le coppie e tutte le informazioni per guardare il game show in tv e online.Il montaggio delle puntate è durato circa 9000 ore in 16 settimane e alle riprese hanno lavorato oltre 100 persone, suddivise in 15 unità provenienti da Italia, Belgio e Paesi visitati. Pechino Express 2020 va in onda tutti i martedì alle 21,20 sue sono previste dieci puntate, partendo dallo scorso 11 febbraio. Come sempre c’è la possibilità di seguire le serate in streaming, su, sito che permette di vedere e ascoltare gratuitamente i programmi prodotti dalla Rai.Ilè già alla seconda puntata e il cast ha già subito variazioni. Ad ogni modo, ecco le coppie originarie: le(Nicole Rossi e Jennifer Poni), le(Asia Argento e Vera Gemma), i(Max Giusti e Marco Mazzocchi), i(Gennaro Lillio e Luciano Punzo), gli(Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins),(Soleil Sorge e Wendy Kay),(Marco – alias Marco Berry – e Ludovica Marchisio), i(il duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello), i(Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). Dopo l’infortunio di, non sai nulla ecco qui cosa è successo, è nato una nuova coppia, i, composta da Vera Gemma e Gennaro Lillio.Anche in questa edizione, i concorrenti devono trovare un alloggio per dormire presso la popolazione locale e chiedere passaggi senza pagare perché hanno un solo euro a testa al giorno. Le ultime due coppie arrivate al traguardo sono a rischio eliminazione e i vincitori dell’immunità decidono quale coppia far tornare in Italia. Non sempre la tappa è eliminatoria, a decretarlo è la busta nera. Quest’anno il montepremi sarà donato all'organizzazione(Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale) che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione.