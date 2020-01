Celebrity Hunted Italia su Amazon Prime: quando inizia e i concorrenti

Celebrity Hunted Italia: la data di inizio

Tenetevi forte. La nuova serie di @PrimeVideoIT è in arrivo. Seguite #CelebrityHuntedIT per altri aggiornamenti. pic.twitter.com/LaHHmeFC1z — Costa d Gherardesca (@CdGherardesca) January 23, 2020

Celebrity Hunted Italy: chi partecipa

Sta per arrivare in Italia, reality show prodotto da. Il format è la versione vip proposta per la prima volta nel 2015 dal canale inglese Channel 4. Nel programma, divertente e innovativo, ci sono deiche scappano per due settimane da una squadra di cacciatori assoldati. La squadra dei fuggitivi è composta da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica e dello sport; quella dei, invece, da ex poliziotti, esperti informativi ed ex militari delle forze speciali che si mettono sulle loro tracce per arrestarli.Quando inizierà e chi sono i fuggitivi? Ecco una panoramica con tutte le indiscrezioni!Poco faha pubblicato suun video che annuncia l’imminente arrivo del reality sulla piattaforma Amazon Prime Video.. I, che dovranno scappare e riuscire a non farsi beccare da ex poliziotti ed altre forze speciali, avranno un kit di sopravvivenza e qualche euro a disposizione. Il montepremi finale? La somma ammonta aLe, che verranno unite in coppia, saranno, invece, ha svelato l’identità delle forze speciali che inseguiranno i vip:“Alfredo Mantici, ex capo del Dipartimento Analisi Strategica del Sisde; Lorenzo Faletra, hacker etico; Chiara Camerani, psicologa e criminologa; Giulia Michelle Stabile, studentessa in criminologia; Giulia Perrone, studentessa in criminologia; Fortunato Lodari, hacker etico; Kofi Danquah, studente in scienze comportamentali; Carlo Biffani, esperto di sicurezzae terrorismo, ex ufficiale paracadutista della Brigata Folgore; Vito D’Andreano, ex vice questore della polizia francese; Simone Barbato, studente di psicologia clinica e digitale; Luigi Onorato, ex sostituto commissario di polizia; Giuseppe Monforte, ex ispettore superiore di polizia; Sabrina Magris, psicologa investigativa.”Ecco svelato perché sui social i vip avevano pubblicato tutti la stessa frase: “”.