Pechino Express 2020, Asia Argento si ferma: nasce la coppia dei Sopravvissuti

Asia Argento scivola e sbatte contro il ferro del carretto

Nasce la coppia dei Sopravvissuti: Asia lascia il game show

È unatra dieci coppie di conoscenti, famosi e non, che si sfidano lungo un percorso di circa 8000 chilometri per raggiungere una determinata meta in un viaggio a tappe di alcuni giorni. Ieri il colpo di scena! Nella seconda puntata di "– le stagioni dell’Oriente" Asia Argento, per uno spiacevole incidente, ha abbandonato il game show ed è nata una nuova coppia, i, composta da Vera Gemma e Gennaro Lillio.Ecco cosa è successo!La seconda tappa di "- Le stagioni dell’Oriente" si è svolta in: partenza da Surat Thani e arrivo (dopo 486 km) a Hua Hin, passando per Wat Khao Chong Kaeo, tempio buddista conosciuto per le scimmie selvatiche che dimorano sulle sue scale. Per superare la prova di immunità, Asia e Gemma, dovevano pulire alcuni frutti thailandesi pesanti, i. Durante la raccolta l’attrice è scivolata ed è andata a sbattere con violenza contro il ferro del carretto utilizzato per trasportare i frutti. Con nonchalance ha però continuato la prova, stringendo i denti e incitando la compagna ad essere più determinata. Sentiva già un forte dolore ma con tenacia ha sussurrato: “Credo di essermi rotta il ginocchio, ma non mi lamento come i piagnoni”, riferendosi al gruppo dei. Vinta l’immunità e smaltita l’adrenalina, Asia Argento è scoppiata in lacrime per il dolore e la corsa in ospedale è stata inevitabile.Una volta in ospedale arriva la: Asia Argento aveva davvero il ginocchio rotto e ha dovuto lasciare il really game. Tra le lacrime ha detto: “Mi sono rotta il ginocchio. Mi dispiace tantissimo, a parte il dolore fisico mostruoso, il dolore più grande è andarmene. Andare via mi fa più male del ginocchio”.Il conduttoreha perciò dichiarato: “Asia lascia la gara. Deve tornare in Italia. Mi dispiace perché era simpatica. Tuttavia se Vera Gemma vuole, può continuare la gara”.ha accettato di fare coppia con Vera e Asia Argento ha benedetto la nuova coppia di Pechino Express.