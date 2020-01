Disney+ arriva in Italia: data, catalogo e costi

Disney+: prezzi e data di debutto

Disney+, il catalogo: film inediti e serie TV mai viste prima

In arrivo ladi video streaming di, multinazionale statunitense e studio di animazione che ha ottenuto un significativo successo con la serie animata. L’del nuovo servizio? Riunire i mondi creativi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. La piattaforma avrebbe dovuto debuttare in Italia il 31 marzoEcco unaper sapere i prezzi e i primi titoli sul catalogo italiano.Il, già attivo in America, Canada, Olanda, Puerto Rico, Australia e Nuova Zelanda, arriverà in Europa occidentale in primavera. Laera stata fissata per il 31 marzo ma la Walt Disney Company ha voluto anticipare di una settimana: per, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spana, Austria e Svizzera il servizio sarà attivo già il. Il prezzo del servizio è 6,99 euro al mese o 69,99 all’anno senza nessuna pubblicità o ulteriore addebito. La piattaforma dà la possibilità di guardare quattro diversi spettacoli in streaming su(anche su console per gaming, lettori multimediali e smart TV) con la possibilità di scaricare e guardare offline qualsiasi titolo sempre con una sbalorditiva risoluzione 4K.Con l’abbonamento asi ha la possibilità di guardare film e serie TV mai viste prima, nuovi documentari e molto altro ancora dai grandi storyteller del mondo. Il catalogo comprende almeno 25 serie TV originali, 500 film (tra cui un centinaio tra le più recenti produzioni Disney), tutte le stagioni de I Simpson, oltre 250 ore di contenuti firmati NatGeo, 5.000 episodi tratti da Disney Channel e tanto altro. Tra i titoli proposti possiamo trovare, prima serie live action della saga cinematografica di Guerre stellari, ambientata nell'universo di Guerre stellari, cinque anni dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima di Il risveglio della Forza;, remake in live-action e adattamento dell'omonimo film d'animazione del 1955 e, serie televisiva, sviluppata da Tim Federle e basata sull'omonima serie cinematografica creata da Peter Barsocchini, che segue un gruppo di studenti della East High che mettono in scena una performance di High School Musical per la loro produzione teatrale invernale. Tra gli altri titoli originali disponibili al momento del lancio, prodotto da Kristen Bell edella Marvel basata sulle buone e coraggiose azioni di una banda di ragazzi.